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      Запускаем старый круг, или Где Служба финансовых расследований?

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      СБУ должна ловить шпионов, а не "кошмарить" бизнес
      СБУ должна ловить шпионов, а не "кошмарить" бизнес / LIGA.net

      Основной запрос для СБУ – они должны ловить шпионов, а не кошмарить бизнес. Все.

      СБУ не должно бороться с коррупцией, этим должно заниматься НАБУ. СБУ не должно ловить экономических преступников, эту функцию у него необходимо забрать и передать в Службу финансовых расследований.

      Это понимают все. Понимают ровно до той поры, пока весной не сядут. Не сядут в кресло главы СБУ, или не посадят туда своего друга (кума, брата, свата).

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      И тогда все забывают, что они планировали делать изначально. И решают, что СБУ должно бороться с коррупцией, контрабандой и прочими прелестями коррупционной страны. А Служба Финансовых Расследований "не на часі". Есть проверенные кадры, которым просто надо дать еще один шанс. И они обязательно исправятся. И будут теперь работать честно. За одну зарплату, которой, правда, не хватит, чтобы заправить их маленькие машинки.

      Публично от СБУ требуют опять побороть контрабанду и коррупцию. И это должны делать люди, которые сами являются наибольшими коррупционерами? Они будут бороться сами с собой под своим руководством? Могут ли они для виду посадить десяток товарищей? Легко. Особенно конкурентов. Будет ли это реальным изменением? Институциональной устойчивой переменой? Нет. Надо ли в СБУ кому-то рассказывать кто и как занимается контрабандой? Да нет конечно, они сами все прекрасно знают.

      Так было всегда. Всегда когда не хотели ничего менять поступали точно также. Ставили задачу побороть все плохое и сделать все хорошее и ничего не меняли по сути. И СБУ оставался наибольшей проблемой ля бизнеса. И к IT-шникам продолжали приходить. И стартапы бежали из украинской юрисдикции. Сейчас мы что, снова запускаем старый круг? Чуваки, вы что?

      Есть ли в СБУ определенное количество людей, которые хотят все делать честно, но система построена по другому? Возможно. Могут ли они начать работать честно в рамках той же системы, которая полностью заточена под коррупцию? Да никогда.

      Прокуратура, экономика и коррупция в СБУ – это проклятое место. Там невозможно ничего изменить. Даже если вы поставите на вершину святого человека, постигшего всю мудрость мира в монастырях Тибета, эту систему невозможно переделать. Ее можно лишь выстроить заново, по-правильному. Она сожрет любого, кого вы внедрите туда.

      В успешной стране работают институты, их надо выстраивать. Без институтов, на ручном управлении, ничего не работает. Добрый царь, хороший парень – это все сказки. Или вы меняете институты, выстраиваете их правильно, или ничего не меняется. Единственной миссией главы СБУ, который курирует направление борьбы с коррупцией и экономикой, может быть только закрытие этого направление. Все прочее – ложь и профанация.

      Обидно. Обидно, что мы снова теряем шанс. Был большой запрос бизнеса на реформу силовиков и депутаты очевидно тоже поддерживают эту реформу. Там же все связаны с бизнесом. У нас есть совпадение времени и места. Но куда то пропало желание. И СБУ снова ставят задачи, иснова будут показывать результат. Жаль, это означает, что к ІТ-шникам точно также продолжат приходить.

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция СБУ Публикации
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