Каркас новой энергосистемы

Напомним, в 2019 году Украина вошла в топ-10 по темпам развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в 2020 году – в евро ТОП-5 по показателям в солнечной энергетике. В 2019 году в рейтинге Climatescope от Bloomberg NEF – прыгнула с 71-го на 8 место по инвестиционной привлекательности "зеленой" экономики. За 10 лет объемы инвестиций в ВИЭ в Украине составили 12 миллиардов долларов.

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Впрочем, непоследовательная правительственная политика сначала затормозила это развитие, а затем остановила. Действия Минэнерго, профильного парламентского комитета и НКРЭКУ истощили производителей критическим уровнем оплаты электроэнергии. Следовательно, почти три года отрасль – в кризисе, а страна теряет инвесторов, которым не оплатили электроэнергию, поставленную еще в 2021 году.

С началом войны ситуация усугубилась. Погашение задолженности производителям ВИЭ отложили, а процент выплат за текущую электроэнергию ограничили. В прошлом году ГП "Гарантированный покупатель" рассчиталось с "зеленой" генерацией всего за половину произведенного электричества.

Глубину падения зеленой энергетики увеличивает география размещения главных объектов. 85% ветровых электростанций построены в юго-восточных регионах. Там сосредоточено и 60% солнечной генерации. По оценкам экспертов, в августе было повреждено 40% электростанций на ВИЭ мощностью 1500 мегаватт. В результате вторжения России выведено из эксплуатации 90% ветровой и 50% солнечной энергетики. Из-за войны потеряно 800 мегаватт ветроэнергетических мощностей, которые планировали ввести в действие в ближайшие год – два.

Впрочем, война неожиданно открыла этой сфере второе дыхание и может позволить ей не только восстановиться, но и стать каркасом новой энергосистемы. Кремль превратил энергетику в оружие и заставил мир избавляться от удавки в виде ископаемого топлива и централизованных сетей.

Альтернатива им – зеленое поколение. Энергетический террор Владимира Путина наметил ее стратегические преимущества и ускорил движение цивилизованного мира, частью которого является Украина, к энергетике будущего. Ее маркеры – ставка на ВИЭ, децентрализация, инновационные мощности для хранения, "умные" сети.

После 24 февраля ветер, солнце и вода не просто инструменты декарбонизации. Это факторы национальной безопасности, определяющие очертания новой энергетической архитектуры. Еще до войны рядом национальных стратегий этот вектор развития определили магистральным.

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В программе "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" предусмотрено достичь к 2035 году доли в 25% ВИЭ в объемах общей поставки энергии против 8,1% в 2021 году. Затем эти расчеты детализировали в правительственном Плане восстановления Украины, представленном в Лугано. Там предусмотрено создать к 2032 году дополнительные 5 – 7 гигаватт солнечной и ветровой генерации, а также определенный объем инвестиций в 130 миллиардов долларов.

Национальный сектор на грани выживания

Курс на зеленую генерацию как фундамент послевоенного восстановления необратим с марта 2022 года, когда наша энергосистема синхронизировалась с европейской ENTSO-E. А уже в мае Еврокомиссия по плану REPowerEU увеличила с 40% до 45% долю ВИЭ в электроэнергетическом балансе, который в ЕС должны достичь к 2030 году. Украина, как субъект европейского энергетического пространства, обязана исповедовать этот тренд, чтобы соответствовать требованиям и критериям членства в ЕС.

Сложность этого пути для Украины заключается в том, что национальный сектор возобновляемой энергетики – на грани выживания из-за финансового истощения, потери активов и падения спроса. А также – из-за невозможности до конца войны оценить реальный уровень разрушения инфраструктуры.

Безусловно, построение новой энергосети станет возможным только после победы. Но мы можем определить ее очертания, учитывая обнаруженные войной слабые места. Одно из таких – централизация и неравномерная география объектов генерации. Поэтому новая энергосеть должна строиться сбалансировано касательно спроса, производства, территории и логистики.

Основой энергетической трансформации Украины должно стать распределенная генерация с локальным развитием ВИЭ. Необходимо стимулировать местные общины тщательно использовать все доступные им источники генерации. Это перспективное направление, поскольку "зеленый" тариф, зафиксированный до 2030 года, ниже цен на импортируемую электроэнергию из ЕС, что является альтернативой собственной. Он конкурентен и с энергией на ископаемом топливе, поскольку она требует государственных расходов на дотации и субсидии.

Следует воспользоваться предложением министра энергетики США и Национальной лаборатории возобновляемой энергетики по разработке для Украины проекта распределенной сети, устойчивой к военным рискам. Экспертные расчеты потенциала имеющихся в Украине источников энергии позволят нам найти оптимальное решение по энергонезависимости. Децентрализация энергосетей обеспечит территории автономной электроэнергией и обезопасит от ракетного террора. Враг уже не сможет несколькими ракетами погасить регион с локализованным энергообеспечением.

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Очевидным трендом, которому должна следовать Украина, является постепенный отказ от тепловой генерации в пользу безуглеродных технологий. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2025 году возобновляемые источники заменят в мире уголь как самый большой источник электроэнергии. Для Украины это актуальный прогноз, поскольку 60% наших шахт истощаются оккупантами. После их освобождения восстановить большинство из них будет технически невозможно или критически дорого.

Динамику отказа от ископаемого топлива усиливает ускоренный износ ресурса энергоблоков украинских ТЭС. Это происходит вследствие их чрезмерного использования во время войны. Через некоторое время их оборудование потребует капитального ремонта или замены. И тогда возникнет вопрос о целесообразности дальнейших инвестиций. Допускаю, что от отдельных "тепловых" мощностей придется отказаться из-за нехватки энергетического угля и обязательств Украины до 2044 года снять с эксплуатации определенную часть этой генерации.

Ставка на чистую энергию – стратегическая

По оценкам экспертов, за 5 лет в Украине необходимо создать мощности на ВИЭ для компенсации генерации на ископаемом топливе. Причем эти объемы будут выше объема этой компенсации, учитывая потребности масштабного восстановления. Иначе придется импортировать дорогостоящую электроэнергию.

Один из ключевых элементов будущей сети, которая позволит компенсировать утраченную генерацию, – введение "умных" сетей. По расчетам правительства, это позволит к 2035 году снизить потери в электросетях с 11,6% до 7,5%. Сэкономленные 6 миллиардов киловатт в час являются эквивалентом 3 миллионов тонн сожженного угля.

Самым сложным вызовом в развитии зеленого поколения является необходимость создавать балансирующие мощности, которые "сглаживают" сезонные и суточные пики потребления. Сейчас таковыми являются энергоблоки АЭС, ГЭС и ТЭС. Впрочем, из-за ожидаемого уменьшения ресурса тепловой генерации и зависимости гидроэнергетики от сезонных факторов, стране придется инвестировать в современные системы накопления энергии. В такие гигантские power-banks, которые накапливают энергию, когда спрос низкий и отдают ее в сеть в часы пик.

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Нужно активнее привлекать в этих вопросах ресурсы международных доноров. Важно направлять эти усилия в направление "озеленения" нашей энергетики. Нам уже важнее получать оборудование для локальных солнечных электростанций и мощные аккумуляторы, вместо генераторов, которые спасали страну этой зимой. Кстати, одним из первых знаковых примеров такой помощи является решение ЕК предоставить Украине 5,7 тысячи солнечных панелей.

Ставка на чистую энергию для Украины стратегическая. Наличие весомой доли зеленой генерации уменьшает возможности для внешнего шантажа. Для страны с чистой энергией вопрос о стоимости нефти или газа перестает быть инструментом геополитического давления. Государство становится независимым от ценовых колебаний на энергоресурсы. Следовательно, становится Независимым.