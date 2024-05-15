Владимир Зеленский осудил покушение на словацкого премьера Фицо. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший твиттер).
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Зеленский отреагировал на новости о покушении на Фицо
Гарант Украины назвал "ужасным" нападение на Фицо после выездного заседания словацкого правительства.
Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере,
– написал Зеленский.
Он выразил искреннюю надежду на скорейшее выздоровление главы словацкого правительства, а также выразил солидарность с народом Словакии.
Что сейчас известно о состоянии Роберта Фицо
- После новостей о стрельбе сначала официально состояние Фицо не комментировали, а в Министерстве иностранных дел подтвердили лишь факт ранения и покушения на главу словацкого правительства Роберта Фицо.
- Впоследствии словацкие журналисты добавили, что Фицо получил огнестрельные ранения живота и руки.
- Уже через некоторое время у Фицо уже опубликовали информацию, что он находится в тяжелом состоянии. Там отметили, что словацкого премьера перевозят на вертолете в Банскую Быстрицу, поскольку в Братиславу нужно было бы слишком долго добираться.
- Согласно словам представителей премьера, следующие несколько часов решающие.