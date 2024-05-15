Владимир Зеленский осудил покушение на словацкого премьера Фицо. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший твиттер).

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Зеленский отреагировал на новости о покушении на Фицо

Гарант Украины назвал "ужасным" нападение на Фицо после выездного заседания словацкого правительства.

Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере,

– написал Зеленский.

Он выразил искреннюю надежду на скорейшее выздоровление главы словацкого правительства, а также выразил солидарность с народом Словакии.

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