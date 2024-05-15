Володимир Зеленський засудив замах на словацького прем'єра Фіцо. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній твітер).

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Зеленський відреагував на новини про замах на Фіцо

Гарант України назвав "жахливим" напад на Фіцо після виїзного засідання словацького уряду.

Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері,

– написав Зеленський.

Він висловив щире сподівання на швидке одужання глави словацького уряду, а також висловив солідарність із народом Словаччини.

Що наразі відомо про стан Роберта Фіцо