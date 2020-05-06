Зеленский пригрозил главам ОГА за задержку 300% надбавки для медиков: видео
Часть медиков, которые борются с COVID-19, не получили обещанную правительством надбавку в размере до 300% к заработной плате. Владимир Зеленский заверил, что правительство перевело средства еще в середине апреля, поэтому ответственна за задержку доплат местная власть.
Президент Владимир Зеленский во время очередного видеообращения заявил, что в отдельных регионах есть случаи, когда медикам не выплатили средства, сообщает 24 канал.
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Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, поэтому не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники. Такое отношение к украинским врачам недопустимо,
– подчеркнул президент.
Владимир Зеленский поручил всем председателям ОГА в ближайшие дни полностью погасить задолженности перед врачами. По словам президента, на следующей неделе он получит информацию по каждой больнице и всем зарплатам медиков.
В тех регионах, где деньги медикам не выплатят, председателей ОГА минимум лишат заработной платы, а, возможно, и должностей.
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Что известно о надбавках для медиков
- Врачи должны получать надбавки за работу с больными COVID-19 – 300%.
- В марте медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19, дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не так значима, как обещали.
- В апреле, пообещали в правительстве, надбавка в размере до 300% будет начисляться ко всей зарплатые (которая учитывает стаж) и соответственно будет больше, чем была в марте.
- Впоследствии в Минздраве заявили, что правительство перечислило деньги во все регионы.
- Ответственные за задержку – органы местной власти или главные врачи медицинских учреждений.
- Медики должны получить средства до 8 мая, а в регионах проведут расследование из-за задержки.