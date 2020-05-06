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      Зеленский пригрозил главам ОГА за задержку 300% надбавки для медиков: видео

      - Читати новину українською
      Зеленский в который раз обратился к украинцам
      Зеленский в который раз обратился к украинцам / Getty Images

      Часть медиков, которые борются с COVID-19, не получили обещанную правительством надбавку в размере до 300% к заработной плате. Владимир Зеленский заверил, что правительство перевело средства еще в середине апреля, поэтому ответственна за задержку доплат местная власть.

      Президент Владимир Зеленский во время очередного видеообращения заявил, что в отдельных регионах есть случаи, когда медикам не выплатили средства, сообщает 24 канал.

      Больше здесь Зеленский записал новое видеообращение: о чем говорил президент

      Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, поэтому не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники. Такое отношение к украинским врачам недопустимо,
      – подчеркнул президент.

      Владимир Зеленский поручил всем председателям ОГА в ближайшие дни полностью погасить задолженности перед врачами. По словам президента, на следующей неделе он получит информацию по каждой больнице и всем зарплатам медиков.

      В тех регионах, где деньги медикам не выплатят, председателей ОГА минимум лишат заработной платы, а, возможно, и должностей.

      Зеленский обратился к украинцам: видео​

      Что известно о надбавках для медиков

      • Врачи должны получать надбавки за работу с больными COVID-19 – 300%.
      • В марте медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19, дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не так значима, как обещали.
      • В апреле, пообещали в правительстве, надбавка в размере до 300% будет начисляться ко всей зарплатые (которая учитывает стаж) и соответственно будет больше, чем была в марте.
      • Впоследствии в Минздраве заявили, что правительство перечислило деньги во все регионы.
      • Ответственные за задержку – органы местной власти или главные врачи медицинских учреждений.
      • Медики должны получить средства до 8 мая, а в регионах проведут расследование из-за задержки.
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Кабинет Министров Украины Деньги Медицина Зарплата Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины
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