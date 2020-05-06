Зеленский пригрозил главам ОГА за задержку 300% надбавки для медиков: видео

Часть медиков, которые борются с COVID-19, не получили обещанную правительством надбавку в размере до 300% к заработной плате. Владимир Зеленский заверил, что правительство перевело средства еще в середине апреля, поэтому ответственна за задержку доплат местная власть.

Президент Владимир Зеленский во время очередного видеообращения заявил, что в отдельных регионах есть случаи, когда медикам не выплатили средства, сообщает 24 канал.

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Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, поэтому не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники. Такое отношение к украинским врачам недопустимо,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поручил всем председателям ОГА в ближайшие дни полностью погасить задолженности перед врачами. По словам президента, на следующей неделе он получит информацию по каждой больнице и всем зарплатам медиков.

В тех регионах, где деньги медикам не выплатят, председателей ОГА минимум лишат заработной платы, а, возможно, и должностей.

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