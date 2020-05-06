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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський пригрозив головам ОДА за затримку 300% надбавок для медиків: відео

      - Читать новость на русском
      Зеленський вкотре звернувся до українців
      Зеленський вкотре звернувся до українців / Getty Images

      Частина медиків, які борються з COVID-19, не отримали обіцяну урядом надбавку в розмірі до 300% до заробітиної плати. Володимир Зеленський запевнив, що уряд переказав гроші ще у середині квітня, тож відповідальною за затримку доплат є місцева влада.

      Президент Володимир Зеленський під час чергового відеозвернення заявив, що в окремих регіонах є випадки, коли медикам не виплатили гроші, повідомляє 24 канал.

      Більше тут Зеленський записав нове відеозвернення: про що говорив президент

      Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тому не можу сказати усіх слів, які заслужили ці окремі чиновники. Таке ставлення до українських лікарів є неприпустимим,
      – наголосив президент.

      Володимир Зеленський доручив усім голова ОДА найближчими днями повністю погасити заборгованості перед лікарями. За словами президента, наступного тижня він отримає інформацію по кожній лікарні та усіх зарплатах медиків.

      У тих регіонах, де гроші медикам не виплатять, голів ОДА щонайменше позбавлять заробітної плати, а можливо, і посад.

      Зеленський звернувся до українців: відео

      Що відомо про надбавки для медиків

      • Лікарі мають отримувати надбавки за роботу з хворими на COVID-19 – 300%.
      • У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19 дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.
      • У квітні, пообіцяли в уряді, надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати (яка враховує стаж) і відповідно буде більшою, ніж була у березні.
      • Згодом у МОЗ заявили, що уряд перерахував гроші у всі регіони. Відповідальні за затримку – органи місцевої влади, або головні лікарі медичних закладів.
      • Медики мають отримати кошти до 8 травня, а у регіонах проведуть розслідування через затримку.
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Кабінет Міністрів України Гроші Медицина Зарплата Володимир Зеленський Новини політики Новини України
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