Зеленський пригрозив головам ОДА за затримку 300% надбавок для медиків: відео

Частина медиків, які борються з COVID-19, не отримали обіцяну урядом надбавку в розмірі до 300% до заробітиної плати. Володимир Зеленський запевнив, що уряд переказав гроші ще у середині квітня, тож відповідальною за затримку доплат є місцева влада.

Президент Володимир Зеленський під час чергового відеозвернення заявив, що в окремих регіонах є випадки, коли медикам не виплатили гроші, повідомляє 24 канал.

Більше тут Зеленський записав нове відеозвернення: про що говорив президент

Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тому не можу сказати усіх слів, які заслужили ці окремі чиновники. Таке ставлення до українських лікарів є неприпустимим,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський доручив усім голова ОДА найближчими днями повністю погасити заборгованості перед лікарями. За словами президента, наступного тижня він отримає інформацію по кожній лікарні та усіх зарплатах медиків.

У тих регіонах, де гроші медикам не виплатять, голів ОДА щонайменше позбавлять заробітної плати, а можливо, і посад.

Зеленський звернувся до українців: відео

Що відомо про надбавки для медиків