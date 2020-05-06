Зеленський пригрозив головам ОДА за затримку 300% надбавок для медиків: відео
Частина медиків, які борються з COVID-19, не отримали обіцяну урядом надбавку в розмірі до 300% до заробітиної плати. Володимир Зеленський запевнив, що уряд переказав гроші ще у середині квітня, тож відповідальною за затримку доплат є місцева влада.
Президент Володимир Зеленський під час чергового відеозвернення заявив, що в окремих регіонах є випадки, коли медикам не виплатили гроші, повідомляє 24 канал.
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Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тому не можу сказати усіх слів, які заслужили ці окремі чиновники. Таке ставлення до українських лікарів є неприпустимим,
– наголосив президент.
Володимир Зеленський доручив усім голова ОДА найближчими днями повністю погасити заборгованості перед лікарями. За словами президента, наступного тижня він отримає інформацію по кожній лікарні та усіх зарплатах медиків.
У тих регіонах, де гроші медикам не виплатять, голів ОДА щонайменше позбавлять заробітної плати, а можливо, і посад.
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Що відомо про надбавки для медиків
- Лікарі мають отримувати надбавки за роботу з хворими на COVID-19 – 300%.
- У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19 дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.
- У квітні, пообіцяли в уряді, надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати (яка враховує стаж) і відповідно буде більшою, ніж була у березні.
- Згодом у МОЗ заявили, що уряд перерахував гроші у всі регіони. Відповідальні за затримку – органи місцевої влади, або головні лікарі медичних закладів.
- Медики мають отримати кошти до 8 травня, а у регіонах проведуть розслідування через затримку.