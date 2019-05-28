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      Зеленский встретился с представителями МВФ: о чем говорили и о чем договорились стороны

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      Каковы итоги встречи Зеленского с миссией МВФ
      Каковы итоги встречи Зеленского с миссией МВФ / Пресс-служба украинского президента

      Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Международного валютного фонда. Возглавил миссию, которая сейчас находится в Киеве, Рон ван Роден. В переговорах также приняли участие, в частности, председатель Национального банка Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова и бывший глава Минфина и действующий секретарь СНБО Александр Данилюк.

      Данилюк в комментарии журналистам рассказал, что переговоры длились около 1,5 часов. Во время встречи стороны обсудили процесс проведения реформ в Украине, в частности, антикоррупционной. Также президент Зеленский представил свою повестку дня развития экономики Украины и дальнейшего сотрудничества с фондом.

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      Зеленський, МВФ, економіка, банки, транш
      Президент Зеленский провел встречу с представителями МВФ в Украине

      "Первые шаги – это решение по борьбе с коррупцией, перезапуск судебной реформы, правоохранительных органов. Это все то, что ранее МВФ почти навязывал Украине, но не было желания делать. Однако сейчас чувствуется, что новая власть реально готова делать эти изменения", – говорит он.

      Владимир Зеленский утверждает, что сотрудничество между Украиной и фондом продолжается. Также он отметил ту поддержку, которую Фонд оказывает Украине и назвал институцию надежным партнером.

      Украина, со своей стороны, также будет оставаться партнером, который придерживается своих обязательств. К сожалению, сейчас мы видим затягивание с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от МВФ,
      – добавил он.

      В то же время президент взаимоотношениями с МВФ объяснил свое решение распустить парламент.

      "Очередные выборы должны были состояться в конце октября. Тогда где-то в декабре мы имели бы коалицию и новое правительство. И граждане, и экономика не могут столько ждать. Без необходимых изменений у нас тогда были бы проблемы с Международным валютным фондом", – отметил гарант.

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      Данилюк, со своей стороны, отметил, что роспуск парламента является внутренним и политическим решением, направленным на то, чтобы ускорить политические изменения в стране. Следовательно, по этой причине, как это отмечали некоторые эксперты, миссия МВФ никак не могла приостановить свою работу в Украине.

      Зеленський, МВФ, економіка, банки, транш

      Глава НБУ Яков Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине. По его словам, до конца 2019 года Украина должна уплате свыше 5 миллиардов долларов США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте.

      "Объем международных резервов сейчас составляет 19,3 миллиардов долларов США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ – это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики", – отметил глава Нацбанка.

      Кроме того, на своевременном и надлежащем обслуживании и погашении государственного долга акцентировала Оксана Маркарова. Он убеждает, что это залог доверия иностранных инвесторов к Украине, а также основа репутации государства на международной арене.

      Что касается позиции представителей МВФ, то они показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной. Однако последующие контакты начнутся уже после парламентских выборов, когда будет сформировано новое правительство. До этого времени будут проходить постоянные консультации по реализации реформ. Также после результатов выборов и создания нового правительства, Украина, вероятно, получит новый транш.

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      Зеленський, МВФ, економіка, банки, транш, Рон ван Роден
      Миссия МВФ в Украине во главе с Рон ван Роденом

      Руководитель миссии МВФ Рон ван Роден считает, что досрочные выборы в Верховную Раду являются новой возможностью для ускорения преобразований в Украине. Также он отметил важность продолжения работы антикоррупционных органов – НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

      Мы не видим преград для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом оказывать нашу поддержку,
      – констатировал представитель МВФ.

      Как разворачивалась ситуация вокруг миссии МВФ в Украине

      К слову, миссия МВФ прибыла в Украину 21 мая. Они планировали встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить выполнение требований фонда. А по итогам работы должно быть принято решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

      Правда, на следующий день министр Кабмина Александр Саенко распространил информацию о том, что МВФ возмутило решение Владимира Зеленского распустить парламент, поэтому миссия Фонда покинула Украину. Но это оказалось фейком, поскольку эксперты МВФ остались в Киеве и запланировали на ближайшее время встречу с Владимиром Зеленским.

      23 мая в МВФ заявили, что Фонд вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета Министров. При этом комментировать политическую ситуацию в стране они не будут.

      Кроме того, олигарх Игорь Коломойский высказался относительно дефолта в Украине, который должна объявить новая власть. Примерами он привел Грецию и Аргентину. В отношении этого эксперты подчеркивают, что с 2016 года бизнесмен пытается отменить решение о национализации "Приватбанка", однако МВФ предупредил, что это поставит под угрозу программу финансовой помощи, согласованную еще пятым президентом Петром Порошенко.

      Председатель президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков по поводу предложения Коломойского ответил, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет пойти по нему.

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      Теги: Новости Украины МВФ Владимир Зеленский Новости политики Оксана Маркарова Яков Смолий НБУ Президент Украины Александр Данилюк Министерство финансов Украины Финансы Деньги Транш МВФ
      Источник: 24 канал
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