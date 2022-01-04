Мужчина подал в суд еще в августе 2021 года. Он заявил о сексуальной эксплуатации и насилии над детьми.

К теме Фото детей в соцсетях: как защитить их частные данные

"Мальчик с обложки" еще может выиграть дело

Элден в своем иске также отмечал, что печально известный снимок вызвал у него "экстремальный и постоянный эмоциональный стресс", а также привел к потере зарплаты и "наслаждению от жизни".

Представители музыкальной группы в декабре 2021 года подали ходатайство для отклонения иска, учитывая "необоснованные аргументы".

Заявление о "детской порнографии" является несерьезным. По теории Элдена тогда любой, кто владеет копией записи, будет виновен в хранении детской порнографии,

– считали адвокаты Nirvana.

Адвокаты также добавили, что мужчина до иска наслаждался славой. "Он много раз воспроизводил эту фотографию за гонорар. У него была татуировка на груди с названием альбома", – заявила защита группы.

Заметьте! Адвокаты Nirvana утверждают, что срок исковой давности истек еще в 2011 году. Зато юристы Элдена уверены, что срок исковой давности не работает, пока альбом продолжают продавать.

Судья закрыл дело из-за того, что команда Элдена не обжаловала решение до 30 декабря 2021 года. Однако адвокаты мужчины еще имеют последнюю возможность подать новый иск с изменениями. Конечный срок – 13 января 2022 года.

Обложка альбома Nevermind рок-группы Nirvana / Фото из Википедии

Скандал с обложкой Nirvana: детали дела

В своем иске 30-летний американец объяснил, что не мог дать согласие на использование фото на обложке альбома, ведь ему было всего 4 месяца. Опекуны Элдена, которым заплатили за фото ребенка 200 долларов, не подписывали никакого согласия на использование фотографии.

Из-за иска Элден хочет взыскать по 150 тысяч долларов с каждого из 17 обвиняемых. Ответчиками по делу являются наследники Курта Кобейна, басист, барабанщики, автор обложки, дизайнер, а также звукозаписывающие компании.

Ходатайство же от группы подали адвокаты, представляющие живых участников Nirvana Дэйва Грола и Криста Новоселича, вдову Курта Кобейна и фотографа обложки.

Интересно – как отец самостоятельно воспитывает 11 детей: смотрите видео