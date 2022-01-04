Чоловік подав до суду ще у серпні 2021 року. Він заявив про сексуальну експлуатацію та насильство над дітьми.

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"Хлопчик з обкладинки" ще може виграти справу

Елден у своєму позові також зазначав, що сумнозвісний знімок викликав у нього "екстремальний і постійний емоційний стрес", а також призвів до втрати зарплати та "насолоди від життя".

Представники музичного гурту у грудні 2021 року подали клопотання для відхилення позову, зважаючи на "необґрунтовані аргументи".

Заява про "дитячу порнографію" є несерйозною. За теорією Елдена тоді будь-хто, хто володіє копією запису, буде винним у зберіганні дитячої порнографії,

– вважали адвокати Nirvana.

Адвокати також додали, що чоловік до позову насолоджувався славою. "Він багато разів відтворював цю фотографію за гонорар. У нього було татуювання на грудях із назвою альбому", – заявив захист гурту.

Зауважте! Адвокати Nirvana стверджують що строк позовної давності минув ще у 2011 році. Натомість правники Елдена впевнені, що термін позовної давності не працює, доки альбом продовжують продавати.

Суддя закрив справу через те, що команда Елдена не оскаржила рішення до 30 грудня 2021 року. Проте адвокати чоловіка ще мають останню змогу подати новий позов зі змінами. Кінцевий термін – 13 січня 2022 року.



Обкладинка альбому Nevermind рок-гурту Nirvana / Фото з Вікіпедії

Скандал з обкладинкою Nirvana: деталі справи

У своєму позові 30-річний американець пояснив, що не міг дати згоду на використання фото на обкладинці альбому, адже йому було лише 4 місяці. Опікуни Елдена, яким заплатили за світлину дитини 200 доларів, не підписували жодної згоди на використання фотографії.

Через позов Елден хоче стягнути по 150 тисяч доларів з кожного із 17 обвинувачених. Відповідачами у справі є спадкоємці Курта Кобейна, басист, барабанщики, автор обкладинки, дизайнер, а також звукозаписні компанії.

Клопотання ж від гурту подали адвокати, які представляють живих учасників Nirvana Дейва Грола та Кріста Новоселіча, вдову Курта Кобейна та фотографа обкладинки.

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