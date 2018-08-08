Жена Асада заболела раком: фото из больницы

У жены президента Сирии Башара Асада Асмы обнаружили раковое заболевание – злокачественную опухоль молочной железы. Сейчас первая леди Сирии находится в больнице в Дамаске.

Об этом в Twitter сообщила канцелярия президента Сирии.

В сообщении подчеркнули, что заболевание, которое нашли у Асмы Асад, было выявлено на ранней стадии. Женщине пожелали скорейшего выздоровления и восстановления.

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Кроме того, канцелярия опубликовала фото первой леди Сирии вместе с мужем в больнице. Женщину показали с капельницей.

بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..



من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.

Кто такая Асма Асад? Жена сирийского президента-диктатора Башара Асада, первая леди Сирии. Она родилась в 1975 году в Актоне, западная часть Лондона. Родители Асмы – мусульмане-сунниты из Хомса, сирийского города, расположенного возле авиабазы. Получив диплом по информатике и французской литературе в Королевском колледже Лондона, Асма занялась банковским делом – работала аналитиком хедж-фондов в Deutsche Bank Group. Она вышла замуж за Асада на "тайном" бракосочетании 2000 года, когда ему было 35 лет, а ей – 25. Супруги имеют троих детей.