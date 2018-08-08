Дружина Асада захворіла на рак: фото з лікарні
У дружини президента Сирії Башара Асада Асми виявили ракове захворювання – злоякісну пухлину молочної залози. Зараз перша леді Сирії перебуває в лікарні в Дамаску.
Про це у Twitter повідомила канцелярія президента Сирії.
У повідомленні наголосили, що захворювання, яке знайшли в Асми Асад, було виявлено на ранній стадії. Жінці побажали якнайшвидшого одужання і відновлення.
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Крім того, канцелярія опублікувала фото першої леді Сирії разом із чоловіком у лікарні. Жінку показали з крапельницею.
Хто така Асма Асад? Дружина сирійського президента-диктатора Башара Асада, перша леді Сирії. Вона народилася 1975 року в Актоні, західна частина Лондона. Батьки Асми –мусульмани-суніти з Хомса, сирійського міста, розташованого біля авіабази. Отримавши диплом з інформатики та французької літератури в Королівському коледжі Лондона, Асма зайнялася банківською справою – працювала аналітиком хедж-фондів у Deutsche Bank Group. Вона вийшла заміж за Асада на "таємному" весіллі 2000 року, коли йому було 35 років, а їй – 25. Подружжя має трьох дітей.