19:47
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дружина Асада захворіла на рак: фото з лікарні

732 Читать новость на русском
Асма Асад захворіла на рак
Асма Асад захворіла на рак / Peristerinews.gr

У дружини президента Сирії Башара Асада Асми виявили ракове захворювання – злоякісну пухлину молочної залози. Зараз перша леді Сирії перебуває в лікарні в Дамаску.

Про це у Twitter повідомила канцелярія президента Сирії.

У повідомленні наголосили, що захворювання, яке знайшли в Асми Асад, було виявлено на ранній стадії. Жінці побажали якнайшвидшого одужання і відновлення.

Читайте також: Перша леді пекла: більше про дружину Башара Асада

Крім того, канцелярія опублікувала фото першої леді Сирії разом із чоловіком у лікарні. Жінку показали з крапельницею.

Хто така Асма Асад? Дружина сирійського президента-диктатора Башара Асада, перша леді Сирії. Вона народилася 1975 року в Актоні, західна частина Лондона. Батьки Асми –мусульмани-суніти з Хомса, сирійського міста, розташованого біля авіабази. Отримавши диплом з інформатики та французької літератури в Королівському коледжі Лондона, Асма зайнялася банківською справою – працювала аналітиком хедж-фондів у Deutsche Bank Group. Вона вийшла заміж за Асада на "таємному" весіллі 2000 року, коли йому було 35 років, а їй – 25. Подружжя має трьох дітей.

Теги: Башар Асад Війна у Сирії Онкозахворювання
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси
сьогодні, 19:01 Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси
Яніна Ткачук
Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
Настя Сукач
Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
сьогодні, 17:01 Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
Богдан Яременко
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сьогодні, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сьогодні, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Ми крокуємо в пекло: росіяни розповіли про режим Путіна
 12 лютого 2016 , 06:31 1
Підсумки тижня: Мера Обухова обирали з резонансом
25 березня 2012 , 18:30
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук