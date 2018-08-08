Дружина Асада захворіла на рак: фото з лікарні

У дружини президента Сирії Башара Асада Асми виявили ракове захворювання – злоякісну пухлину молочної залози. Зараз перша леді Сирії перебуває в лікарні в Дамаску.

Про це у Twitter повідомила канцелярія президента Сирії.

У повідомленні наголосили, що захворювання, яке знайшли в Асми Асад, було виявлено на ранній стадії. Жінці побажали якнайшвидшого одужання і відновлення.

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Крім того, канцелярія опублікувала фото першої леді Сирії разом із чоловіком у лікарні. Жінку показали з крапельницею.

بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..



من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.

Хто така Асма Асад? Дружина сирійського президента-диктатора Башара Асада, перша леді Сирії. Вона народилася 1975 року в Актоні, західна частина Лондона. Батьки Асми –мусульмани-суніти з Хомса, сирійського міста, розташованого біля авіабази. Отримавши диплом з інформатики та французької літератури в Королівському коледжі Лондона, Асма зайнялася банківською справою – працювала аналітиком хедж-фондів у Deutsche Bank Group. Вона вийшла заміж за Асада на "таємному" весіллі 2000 року, коли йому було 35 років, а їй – 25. Подружжя має трьох дітей.