В результате непогоды пострадали 13-летние мальчик и девочка. Подростки сейчас находятся под наблюдением врачей.

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В Житомире госпитализировали 13-летних детей после удара молнии

Медицинский директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Гринев рассказал журналистам Общественного, что скорую на место вызвали в 13:46. Инцидент произошел на улице Леха Качинского.

Гринев отметил, что в скорую поступило сообщение от прохожей, которая сообщила, что в двух детей ударила молния. Поэтому экстренная медицинская помощь немедленно выехала на место.

Речь идет о двух детях: 13-летних девушке и парне. Известно, что девушка ударилась головой о бордюр: ее в тяжелом состоянии без сознания госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Парня в более легком состоянии доставили в детскую больницу имени Владимира Башека. Парень сейчас под наблюдением,

– сказал Центр экстренной медицинской помощи.

У девочки не зафиксировали следов от удара молнией

Впоследствии в комментарии журналистам медицинский директор по хирургической работе Житомирской областной детской больницы Николай Бобер сказал, что у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В то же время врач отметил, что ударов от молнии зафиксировано не было.

"Девушку привезли к нам около 15:00 в тяжелом состоянии. Ее сразу обследовали. Предварительный диагноз был "поражение молнией", поскольку именно такое сообщение мы получили. Впрочем, следов от входа и выхода молнии мы не нашли", – отметил Бобер.

Врач также отметил, что у 13-летней девочки зафиксирован удар мягких тканей головы, поэтому он предположил, что она могла испугаться, когда рядом ударила молния и гром, потеряла сознание и упала, ударившись головой.

Сейчас, по словам Николая Бобера, девочку удалось стабилизировать, ее состояние удовлетворительное. Она находится под наблюдением и проведет в больнице ближайшие несколько дней.

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