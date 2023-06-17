Навіть після візиту до Києва: у ПАР досі обговорюють особисту участь Путіна у саміті БРІКС
У Південно-Африканській республіці досі обговорюють питання можливої особистої участі диктатора в саміті БРІКС. Ба більше, приїзд Владіміра Путіна африканська делегація збирається обговорити безпосередньо з російським президентом.
Про це під час спільної конференції з Володимиром Зеленський заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса. Проте остаточне рішення ще не ухвалили, повідомляє 24 Канал.
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Саміт БРІКС хочуть обговорити з Путіним
Рамафоса заявив, що питання можливої участи російського диктатора у саміті БРІКС постійно обговорюється в уряді країни. Окрім того, президент ПАР планує обговорити це з Путіним під час візиту африканської делегації 17 червня до Росії.
Я також матиму двосторонню зустріч із президентом Путіним для того, щоб обговорити саміт БРІКС. Це питання ще обговорює і розглядає наш уряд,
– заявив Рамафоса.
Разом з тим, він наголосив, що остаточний план щодо проведення саміту БРІКС ще у процесі ухвалення. Зокрема – через можливий приїзд Путіна. За словами Рамафоси, це питання постійно обговорюється як у ПАР, так і на "інших платформах".
Росіяни завдали ракетного удару під час візиту делегації
- Делегація лідерів африканських країн зранку 16 червня прибула у Київ. Через це частину вулиць у столиці перекрили.
- Близько об 11:00 по всій території країни пролунала повітряна тривога. Як згодом підтвердили у Повітряних силах, росіяни атакували країну крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними "Кинджал". Силами та засобами ППО вдалося збити усі повітряні цілі.
- Згодом у делегації заявили, що ракетна атака ніяк не вплине на роботу африканських лідерів. Речник президента ПАР наголосив, що все "йде за планом".
- Вінсент Магвенья, речник Рамафоси, пізніше заявив, що буцімто делегація "не чула вибухів". Ба більше, він назвав ракетний обстріл "поширенням якоїсь дезінформації".
- Проте президент ПАР виявився більш "спостережливим", та все ж чув вибухи. Про це він заявив на спільній конференції з Володимиром Зеленським.