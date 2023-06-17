Навіть після візиту до Києва: у ПАР досі обговорюють особисту участь Путіна у саміті БРІКС

У Південно-Африканській республіці досі обговорюють питання можливої особистої участі диктатора в саміті БРІКС. Ба більше, приїзд Владіміра Путіна африканська делегація збирається обговорити безпосередньо з російським президентом.

Про це під час спільної конференції з Володимиром Зеленський заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса. Проте остаточне рішення ще не ухвалили, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Йому здається це логічним: навіщо Путін намагався обстріляти лідерів, за чию підтримку бореться

Саміт БРІКС хочуть обговорити з Путіним

Рамафоса заявив, що питання можливої участи російського диктатора у саміті БРІКС постійно обговорюється в уряді країни. Окрім того, президент ПАР планує обговорити це з Путіним під час візиту африканської делегації 17 червня до Росії.

Я також матиму двосторонню зустріч із президентом Путіним для того, щоб обговорити саміт БРІКС. Це питання ще обговорює і розглядає наш уряд,

– заявив Рамафоса.

Разом з тим, він наголосив, що остаточний план щодо проведення саміту БРІКС ще у процесі ухвалення. Зокрема – через можливий приїзд Путіна. За словами Рамафоси, це питання постійно обговорюється як у ПАР, так і на "інших платформах".

Росіяни завдали ракетного удару під час візиту делегації

Делегація лідерів африканських країн зранку 16 червня прибула у Київ. Через це частину вулиць у столиці перекрили.

Близько об 11:00 по всій території країни пролунала повітряна тривога. Як згодом підтвердили у Повітряних силах, росіяни атакували країну крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними "Кинджал". Силами та засобами ППО вдалося збити усі повітряні цілі.

Згодом у делегації заявили, що ракетна атака ніяк не вплине на роботу африканських лідерів. Речник президента ПАР наголосив, що все "йде за планом".

Вінсент Магвенья, речник Рамафоси, пізніше заявив, що буцімто делегація "не чула вибухів". Ба більше, він назвав ракетний обстріл "поширенням якоїсь дезінформації".

Проте президент ПАР виявився більш "спостережливим", та все ж чув вибухи. Про це він заявив на спільній конференції з Володимиром Зеленським.

Щорічний саміт БРІКС запланований на 22 – 24 серпня 2023 року. Оскільки ПАР ратифікувала Римський статут, то має виконати вимоги ордера на арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд у справі про незаконну депортацію українських дітей.