На саміт Кримської платформи та День Незалежності: у НАТО повідомили, хто прибуде від Альянсу

У НАТО повідомили, хто представить Північноатлантичний альянс на саміті Кримської платформи 23 серпня в Україні. Від організації прибуде заступник генсекретаря Мірчею Джоане.

Він також перебуватиме в Україні на День Незалежності 24 серпня. Про це 21 серпня повідомили у організації Північноатлантичного договору.

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НАТО на саміті Кримської платформи та на День Незалежності представить Мірча Джоане

23 – 24 серпня 2021 року заступник генсекретаря НАТО пан Мірча Джоане відвідає Київ,

– розповіли у НАТО.

Джоане візьме участь в саміті Кримської платформи, а також виступить на панельній дискусії "Загрози Азово-Чорноморському регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль і шляхи вирішення".

24 серпня заступник генсекретаря візьме участь в святкування Дня Незалежності. Ба більше, у представника НАТО заплановані зустрічі зі:

спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим;

віце-прем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим;

секретарем РНБО Олексієм Даніловим;

а також Олександром Мережком та Мар'яною Безуглою.

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