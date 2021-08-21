На саміт Кримської платформи та День Незалежності: у НАТО повідомили, хто прибуде від Альянсу

21 серпня 2021 , 17:18
Читать новость на русском

Джерело:

НАТО

У НАТО повідомили, хто представить Північноатлантичний альянс на саміті Кримської платформи 23 серпня в Україні. Від організації прибуде заступник генсекретаря Мірчею Джоане.

Він також перебуватиме в Україні на День Незалежності 24 серпня. Про це 21 серпня повідомили у організації Північноатлантичного договору.

До теми Остання країна НАТО підтвердила участь у Кримській платформі

НАТО на саміті Кримської платформи та на День Незалежності представить Мірча Джоане

23 – 24 серпня 2021 року заступник генсекретаря НАТО пан Мірча Джоане відвідає Київ,
– розповіли у НАТО.

Джоане візьме участь в саміті Кримської платформи, а також виступить на панельній дискусії "Загрози Азово-Чорноморському регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль і шляхи вирішення".

24 серпня заступник генсекретаря візьме участь в святкування Дня Незалежності. Ба більше, у представника НАТО заплановані зустрічі зі:

  • спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим;
  • віце-прем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим;
  • секретарем РНБО Олексієм Даніловим;
  • а також Олександром Мережком та Мар'яною Безуглою.
Зверніть увагу!  Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві. У ньому візьмуть участь всі 30 країн НАТО. Загалом у саміті планують взяти участь 45 країн. Однак 21 серпня через тиск Росії одна держава відмовилась від участі.

Коротко про Кримську платформу та святкування 30 річниці Незалежності

  • Кримську платформу в 2020 році ініціював Володимир Зеленський. Це дипломатична ініціатива, яка має об'єднати сили навколо деокупації півострова.
  • Перший саміт Кримської платформи складатиметься з 4 тематичних панелей.
  • Ба більше, 24 серпня у 30 річницю Дня Незалежності в Києві відбудеться концерт та парад військ на Хрещатику та Майдані Незалежності, урочисте проходження катерів Дніпром, а також проліт авіації, марш захисників України 2021, фестиваль "Ветеранфест" у парку "Володимирська гірка", концерт на НСК "Олімпійському" та інші заходи. 
Автор: Діана Квасневська