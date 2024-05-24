Кого США можуть відправити на Саміт миру: Мусієнко оцінив відсутність Байдена
Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 – 16 червня. Запланована участь в ньому кількох глав світових держав. Проте президент США Джозеф Байден не буде присутній на заході. Так само як і віцепрезидентка Камала Гарріс.
В ці дати вони мають бути у Голлівуді на заході зі збору коштів на президентську передвиборчу кампанію у Каліфорнії. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що відсутність Байдена та Гарріс на Саміті миру пов'язана з тим, що в США триває виборча кампанія.
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Пріоритети Байдена очевидні
Байден не відвідає Саміт миру з дуже вагомої причини. Сьогодні на шальках терезів – його перемога на виборах президента, які мають відбутися у листопаді 2024 року.
Залишиться він на президентській посаді у наступні чотири роки чи ні, вирішиться найближчим часом. Саме тому в США зараз дуже багато активностей спрямовано на вибори,
– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.
Виборча кампанія потребує грошей, підтримки, тому пріоритети Байдена очевидні.
"Відсутність Байдена на Саміті миру може бути неприємною, але її причина є поважною", – наголосив він.Зверніть увагу! Перший Глобальний саміт миру відбудеться поблизу міста Люцерн у Швейцарії. На захід запрошено понад 160 держав світу. Проте Росія не буде присутня на ньому.
Зеленський матиме нагоду зустрітись з Байденом
Водночас у Володимира Зеленського буде нагода зустрітися з президентом США, адже в червні відбудуться ще два заходи: святкування річниці висадки в Нормандії, яке пройде у Франції, та засідання "Великої сімки" – в Італії. На обидвох подіях мають бути президенти України та США.
Тому у них буде нагода і можливість зустрітися та обговорити важливі питання. Зокрема, те, що буде відбуватись на Саміті миру. Відповідні заяви можуть бути зроблені президентом Байденом – в іншому форматі,
– зауважив Мусієнко.
Також він припустив, хто може представляти США на Саміті миру, якщо будуть відсутні на ньому Байден та Гарріс.
"Імовірно, це буде державний секретар США Ентоні Блінкен. Він є глибоко зануреним в тему питання. Також до нього може приєднатись радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван", – зауважив Олександр Мусієнко.
Глобальний саміт миру: що відомо
- Володимир Зеленський заявив, які питання будуть обговорюватись на саміті. За його словами, це енергетична безпека, ядерна безпека, питання вільного судноплавства (харчова безпека) і неблокування Чорного та Азовського морів. Також питання обміну – гуманітарний трек, який складається з двох підпитань: обмін всіх на всіх і повернення українських дітей, силою депортованих в Росію.
- Водночас Росія не буде запрошена на Саміт миру, проте, як зазначив речник президента України Сергій Никифоров, на заході будуть сформована "спільна переговорна позиція", яку передадуть Москві. Він зауважив, що це стане "першим кроком до справедливого миру".