Кого США можуть відправити на Саміт миру: Мусієнко оцінив відсутність Байдена

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 – 16 червня. Запланована участь в ньому кількох глав світових держав. Проте президент США Джозеф Байден не буде присутній на заході. Так само як і віцепрезидентка Камала Гарріс.

В ці дати вони мають бути у Голлівуді на заході зі збору коштів на президентську передвиборчу кампанію у Каліфорнії. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що відсутність Байдена та Гарріс на Саміті миру пов'язана з тим, що в США триває виборча кампанія.

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Пріоритети Байдена очевидні

Байден не відвідає Саміт миру з дуже вагомої причини. Сьогодні на шальках терезів – його перемога на виборах президента, які мають відбутися у листопаді 2024 року.

Залишиться він на президентській посаді у наступні чотири роки чи ні, вирішиться найближчим часом. Саме тому в США зараз дуже багато активностей спрямовано на вибори,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Виборча кампанія потребує грошей, підтримки, тому пріоритети Байдена очевидні.

"Відсутність Байдена на Саміті миру може бути неприємною, але її причина є поважною", – наголосив він.

Зеленський матиме нагоду зустрітись з Байденом

Перший Глобальний саміт миру відбудеться поблизу міста Люцерн у Швейцарії. На захід запрошено понад 160 держав світу. Проте Росія не буде присутня на ньому.

Водночас у Володимира Зеленського буде нагода зустрітися з президентом США, адже в червні відбудуться ще два заходи: святкування річниці висадки в Нормандії, яке пройде у Франції, та засідання "Великої сімки" – в Італії. На обидвох подіях мають бути президенти України та США.

Тому у них буде нагода і можливість зустрітися та обговорити важливі питання. Зокрема, те, що буде відбуватись на Саміті миру. Відповідні заяви можуть бути зроблені президентом Байденом – в іншому форматі,

– зауважив Мусієнко.

Також він припустив, хто може представляти США на Саміті миру, якщо будуть відсутні на ньому Байден та Гарріс.

"Імовірно, це буде державний секретар США Ентоні Блінкен. Він є глибоко зануреним в тему питання. Також до нього може приєднатись радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван", – зауважив Олександр Мусієнко.

Глобальний саміт миру: що відомо