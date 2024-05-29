Путін хоче показати, що він щось може, – Черник оцінив дії окупантів на фронті

На різних ділянках фронту продовжуються інтенсивні бойові дії. Зараз ворог намагається просуватися на Покровському напрямку, а найближчий місяць може мати суттєве значення у всій війні.

У стратегічному сенсі Росія справді працює над збільшенням усіх резервів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, додавши, що мовиться про створення нових підрозділів та нарощення особового складу.

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Чого очікувати від росіян у червні

Противник уже оголосив про створення 14 нових механізованих дивізій, 16 механізованих бригад і двох загальновійськових армій. Сумарно виходить близько 300 тисяч особового складу й на такій кількості не хочуть зупинятися.

Загальний мобілізаційний ресурс складає 3 мільйони люди. Варто згадати, що автоматів Калашникова ще за часів СРСР виготовили 100 мільйонів одиниць. Патронні заводи у Росії працюють на повну силу.

Але важливий момент полягає в тому, що зараз Україна показує найвищі показники знищення противника. Наприклад, за один тиждень 9660 особового складу. Це безпрецедентно багато. На мій погляд, у травні 2024 року ми вийдемо на абсолютний рекорд і перетнемо позначку у 30 тисяч,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

До того найвищий показник фіксували у грудні 2023 року – понад 29 тисяч ліквідованих окупантів за місяць. Цілком ймовірно, що у травні цю цифру вдасться суттєво перевершити.

Реакція Путіна на саміт миру

За словами Черника, зараз усі дії росіян на фронті "впираються" в одну важливу дипломатичну подію – Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 – 16 червня у Швейцарії. Саме там десятки світових лідерів намагатимуться знайти формулу виходу з цієї фази бойових дій.

Владімір Путін хоче показати, що він щось може. Ми ж розуміємо, що голос країн Глобального півдня колосально зріс, тому держави, які будуть представлені на саміті миру багато чого вирішуватимуть. Тож Путін бореться за їхні серця, щоб вони були його союзниками,

– пояснив Петро Черник.

Загалом на планеті є кілька країн, які матимуть якщо не вирішальний, то дуже важливий голос. Саме тому росіяни тиснуть на фронті й особливо робитимуть це напередодні саміту миру.

У стратегічному сенсі цілі ворога залишаються незмінними – вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Це фундаментальне завдання, яке стоїть перед Росією від початку війни. Вкрай важливо його зірвати.

Саміт миру у Швейцарії: хто туди приїде