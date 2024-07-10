Україна може і зупинить Путіна, – Байден у промові на саміті НАТО

Президент США заявив, що Україна здатна зупинити російського диктатора Путіна. Джо Байден сказав також, чого саме прагне глава Кремля.

Президент США на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні 9 липня заявив, що він переконаний в перемозі України. Також Байден говорив також про "десяток систем ППО" для ЗСУ, пише 24 Канал.

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Що заявив Байден про війну в Україні

Путін хоче не менше, не менше, ніж повного підкорення України, і кінця українській демократії, знищення людей, культури України та стирання України з лиця землі. Ми знаємо, що Путін не зупиниться на Україні… Україна може зупинити та зупинить Путіна,

– заявив Байден.

Президент США також сказав, що Росія вже зазнає поразки в цій війні. Адже за понад 2 роки повномасштабного вторгнення Кремль зазнав приголомшливих втрат.

"Понад 350 тисяч російських військовослужбовців мертві й поранені… Багато молодих людей залишили Росію, тому що більше не бачать свого майбутнього в Росії", – зауважив президент США.

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Він також пригадав, що США та майже два десятки союзників підписали двосторонні безпекові угоди з Україною. Байден запевнив, що за ними підуть інші країни.