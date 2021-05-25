На саміті ЄС вирішили розширити санкції проти Білорусі, – Меркель

На саміті Європейського Союзу вирішили розширити економічні санкції проти Білорусі. Це відбулося у відповідь на цинічну посадку у Мінську літака Ryanair та затримання Романа Протасевича.

У санкційний список внесуть нових фізичних та юридичних осіб з Білорусі. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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Євросоюз вважає, що під час посадки літака у Мінську порушили міжнародні правила,

– мовиться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас наголосив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "заплатить гірку ціну за жахливу диверсію з літаком Ryanair"

Зауважимо, раніше ЄС заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. Союз також закликав всіх європейських перевізників уникати повітряного простору Білорусі.

Рада Європи закликала Мінськ негайно звільнити затриманого засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. ЄС одразу пригрозив білоруській владі введенням нових санкцій через порушення свободи ЗМІ.

Реакція світу на затримання Протасевича

Одразу після затримання активіста, НАТО та ЄС закликали Білорусь звільнити його.

Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом. Велика Британія ввела санкції проти 99 фізичних та юридичних білоруських осіб.

25 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Тепер всі наші літаки оминатимуть повітряний простір держави. Ініціатором такого рішення став президент Володимир Зеленський.

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