Путіну здається, що йому пробачать тисячі смертей, але цього не буде, – Зеленський

Владімір Путін днями висловив свій черговий "мирний план", що включає зокрема, скасування санкцій проти Росії. Зеленський обурений тим, що Москва вважає, що їй пробачать тисячі смертей українців.

Як вказав президент України, Путін винний у вбивстві українців та викраденні дітей, саме тому він є нацистом. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю італійським журналістам, передає 24 Канал.

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Росія хоче скасування санкцій

Володимир Зеленський зазначив, що російський президент і є справжнім нацистом. Путін говорить про мир у той час, коли Росія вкрала в України 20 тисяч дітей.

Він каже, що треба забути про санкції тощо. І каже, що це не буде заморожений конфлікт. А що це буде? Ми пробачимо йому 20 тисяч людей? І тисячі смертей? Йому так здається, що йому пробачать. Росії здається, що Росії пробачать. Ніхто цього не забуде,

– сказав президент.

Український гарант переконаний, що все має слідувати закону. Саме тому ніхто не пробачить і не забуде те, що коїть Росія. Як зазначив Зеленський, українці – це мирна нація і вона просто хоче жити. Зокрема, наші громадяни хочуть далі вирощувати агрокультури, адже Україна має найбільший агропромисловий сектор. Проте українська земля замінована – замінована росіянами.

І як можна казати, що нехай знімуть санкції? Знову неадекватність людини. Він, напевно, забув: весь світ ввів санкції ща те, що він окупував нашу територію. І вбивав людей. Тобто, якщо ти перетнув кордон, окупував, гвалтував людей – світ відповів цивілізовано. Світ ввів санкції,

– наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що аби з Росії зняли санкції необхідно, аби вона покинула окуповані території. Зеленський вважає пропозиції Путіна ультиматумом не лише Україна, а й світу.

Що говорив Путін про мир