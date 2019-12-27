Останнє попередження: США вимагають припинити будувати "Північний потік-2"

Сполучені Штати Америки вимагають від компаній-підрядників, які займаються будівництвом газопроводу в обхід України "Північний потік-2" згорнути роботи до 20 січня. В іншому випадку їм загрожують суворі санкції.

Сполучені Штати будуть вводити санкції, якщо пов'язані сторони негайно не продемонструють сумлінні зусилля по ліквідації, повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Тим часом: У Росії вигадали, як добудувати "Північний потік-2" попри санкції США

У США підкреслили, що компанії мають завершити роботу протягом 30 днів.

Будь-яка компанія, що бере участь в "Північному потоці-2", повинна уважно вивчити, що це означає для їх діяльності,

– зауважили у пресслужбі.

У Держдепі США наголосили, що "Північний потік-2" – це інструмент, який Росія використовує для підтримки своєї тривалої агресії проти України.

Санкції США проти "Північного потоку-2": основне

Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

Довідка. "Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.

Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Важливо: Німеччина розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"

Як відреагували на санкції у Росії: