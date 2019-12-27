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      Останнє попередження: США вимагають припинити будувати "Північний потік-2"

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      США вимагають припинити будувати "Північний потік-2" / kyivpost.com

      Сполучені Штати Америки вимагають від компаній-підрядників, які займаються будівництвом газопроводу в обхід України "Північний потік-2" згорнути роботи до 20 січня. В іншому випадку їм загрожують суворі санкції.

      Сполучені Штати будуть вводити санкції, якщо пов'язані сторони негайно не продемонструють сумлінні зусилля по ліквідації, повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

      Тим часом: У Росії вигадали, як добудувати "Північний потік-2" попри санкції США

      У США підкреслили, що компанії мають завершити роботу протягом 30 днів.

      Будь-яка компанія, що бере участь в "Північному потоці-2", повинна уважно вивчити, що це означає для їх діяльності,
      – зауважили у пресслужбі.

      У Держдепі США наголосили, що "Північний потік-2" – це інструмент, який Росія використовує для підтримки своєї тривалої агресії проти України.

      Санкції США проти "Північного потоку-2": основне

      Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

      Довідка. "Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Важливо: Німеччина розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"

      Як відреагували на санкції у Росії:

      • Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у Росії не бачать ніякої катастрофи у санкціях США, спрямованих на зупинку будівництва "Північного потоку-2". Російський прем’єр наголосив, що "Північний потік-2" добудують, вже ніби то є інші варіанти завершення робіт.
      • Глава МЗС Росії Сергій Лавров пообіцяв точно дати відповідь на санкції США проти скандального "Північного потоку-2". Водночас там хочуть зробити це так, "щоб не завдати шкоди собі". Лавров також стверджує, що газопровід "добудують – попри всі загрози".
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини США Новини політики Північний потік-2 Санкції Новини України Новини Росії Україна – Росія Газпром Газ Газовий конфлікт
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