Саркастичні новини від Щура: Епічний інста-батл Тищенка та Багірової. Кім Чен Ин знову помер

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал. В "імітації бурхливої діяльності" та в погрозах на свою адресу його звинуватила волонтер і PR-менеджер Лілія Багірова. Лідер КНДР Кім Чен Ин помер внаслідок проведеної операції на серці. Про це повідомляють ЗМІ.

Також у випуску на 24 каналі: Шарій обісрався через голівудське лоббі. Боксер Олександр Усик і його філософська течія. Саакашвілі. Росії настане піхвець через обвал цін на нафту. Post Malone віддав честь Курту Кобейну. Будинок з мушель та шпалери від шовкопрядів: колись природа будуватиме нам житло. Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 26 квітня 2020: