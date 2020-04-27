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      Саркастичні новини від Щура: Епічний інста-батл Тищенка та Багірової. Кім Чен Ин знову помер

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал. В "імітації бурхливої діяльності" та в погрозах на свою адресу його звинуватила волонтер і PR-менеджер Лілія Багірова. Лідер КНДР Кім Чен Ин помер внаслідок проведеної операції на серці. Про це повідомляють ЗМІ.

      Також у випуску на 24 каналі:

      Шарій обісрався через голівудське лоббі.

      Боксер Олександр Усик і його філософська течія.

      Саакашвілі.

      Росії настане піхвець через обвал цін на нафту.

      Post Malone віддав честь Курту Кобейну.

      Будинок з мушель та шпалери від шовкопрядів: колись природа будуватиме нам житло.

      Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 26 квітня 2020:

       

      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України Кім Чен Ин Микола Тищенко #@)₴?$0 з Майклом Щуром
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