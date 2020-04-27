Саркастичні новини від Щура: Епічний інста-батл Тищенка та Багірової. Кім Чен Ин знову помер
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал. В "імітації бурхливої діяльності" та в погрозах на свою адресу його звинуватила волонтер і PR-менеджер Лілія Багірова. Лідер КНДР Кім Чен Ин помер внаслідок проведеної операції на серці. Про це повідомляють ЗМІ.
Також у випуску на 24 каналі:
Шарій обісрався через голівудське лоббі.
Боксер Олександр Усик і його філософська течія.
Саакашвілі.
Росії настане піхвець через обвал цін на нафту.
Post Malone віддав честь Курту Кобейну.
Будинок з мушель та шпалери від шовкопрядів: колись природа будуватиме нам житло.
Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 26 квітня 2020: