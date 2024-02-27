СБУ завершила розслідування про знищення "Мрії": хто винен у знищенні легендарного літака

Літак "Мрія" знищили ще на самому початку війни в Гостомелі. СБУ встановила винних у цьому – вони під вартою і їм загрожує до 15 років тюрми.

Про те, що колишніх топпосадовців державного підприємства "Антонов" судитимуть, повідомляли ще улітку 2023 року. Навесні колишньому генеральному директору повідомили про підозру в службовій недбалості.

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Хто винен у тому, що росіяни спалили "Мрію"

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов" – гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки. Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія",

– мовиться в повідомленні СБУ.

Там указано, що слідчі закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Винні у втраті "Мрії": що (не) зробили колишні посадовці "Антонова"

Слідчі вважають, що напередодні повномасштабного вторгнення фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту.

Бійці мали підготувати летовище до захисту, але в січні – лютому 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об'єкта.

Тепер фігурантів справи обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Нині обвинувачені перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років тюрми.

Розслідування проводили за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Офісу генерального прокурора.

Деталі від прокурорів

Мало того, що посадовці "Антонова" не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію аеропорту, – вони ще й категорично заборонили обладнати позиції, інженерні та фортифікаційні споруди для виконання бойових завдань.

Умисне зволікання керівників держпідприємства у допущенні військових на територію аеропорту надало можливість ворогу нанести вогневе ураження по особовому складу, літаках, автотранспортних засобах і спорудах летовища. Внаслідок ворожої атаки 27 лютого 2022 року було знищено літак Ан-225 "Мрія", а також інші літаки, які там перебували,

– пояснили прокурори.

В ОГП додали: дії обвинувачених призвели до втрати контролю над стратегічним та військовим об'єктом, а відтак росіяни окупували прилеглі до Гостомеля населені пункти Київської області. Все це створило загрозу національній безпеці України.

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Можна знищити літак, але не мрію