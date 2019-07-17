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      СБУ закрила один з найбільших в історії України каналів контрабанди: фото та відео

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      СБУ викрили масштабний канал з контрабандою
      СБУ викрили масштабний канал з контрабандою / СБУ

      Контрабандисти незаконно провозили з Китаю текстильні товари без сплати податків. За три роки до України вони завезли товару на 234 мільйони гривень.

      Продукцію постачали через морські порти без сплати обов'язкового мита, йдеться в повідомлені СБУ.

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      Співробітники Служби безпеки виявили, що до угруповання входили громадяни України та Китаю. Вони провозили текстильну продукцію до України та продавали її у роздріб та "оптовими партіями" виключно готівкою. Контрабандисти з 2016 року ввозили по 1,5-2,5 тисячі тонн товару щороку. Це близько 40% всієї кількості текстилю, що продають на українському ринку.

      В Одесі правоохоронці обшукали квартири підозрюваних та склади з товаром. Сили СБУ вилучили понад 900 тонн контрабандної продукції на суму близько 100 мільйонів гривень.

      Обшук складів з контрабандою/ Фото: СБУ

      У Службі безпеки це назвали викриттям наймасштабнішого в Історії України каналу контрабанди промислових товарів.

      Підозрюваних звинувачують в ухиленні від сплати податків та у зловживанні службовим становищем. Контрабандистам загрожує штраф від 5100 до 8500 гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Їхнім можливим спільникам на митниці загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

      СБУ закрила один з найбільших в історії України каналів контрабанди: дивіться відео

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      Теги: Новини України Гроші СБУ Контрабанда Китай Мито Новини Одеси Податки Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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