СБУ закрила один з найбільших в історії України каналів контрабанди: фото та відео

Контрабандисти незаконно провозили з Китаю текстильні товари без сплати податків. За три роки до України вони завезли товару на 234 мільйони гривень.

Продукцію постачали через морські порти без сплати обов'язкового мита, йдеться в повідомлені СБУ.

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Співробітники Служби безпеки виявили, що до угруповання входили громадяни України та Китаю. Вони провозили текстильну продукцію до України та продавали її у роздріб та "оптовими партіями" виключно готівкою. Контрабандисти з 2016 року ввозили по 1,5-2,5 тисячі тонн товару щороку. Це близько 40% всієї кількості текстилю, що продають на українському ринку.



В Одесі правоохоронці обшукали квартири підозрюваних та склади з товаром. Сили СБУ вилучили понад 900 тонн контрабандної продукції на суму близько 100 мільйонів гривень.

Обшук складів з контрабандою/ Фото: СБУ

У Службі безпеки це назвали викриттям наймасштабнішого в Історії України каналу контрабанди промислових товарів.

Підозрюваних звинувачують в ухиленні від сплати податків та у зловживанні службовим становищем. Контрабандистам загрожує штраф від 5100 до 8500 гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Їхнім можливим спільникам на митниці загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

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