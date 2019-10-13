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      Секс-скандал у Нідерландах: хакер викрав дані про 250 000 клієнтів Кварталу червоних ліхтарів

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      Погані новини для любителів особливого району Амстердаму
      Погані новини для любителів особливого району Амстердаму / Ілюстративне фото (pixabay)

      Наразі невідомий хакер зламав сайт Hookers.nl і викрав дані людей, що користувалися послугами нідерландських секспрацівниць у Кварталі червоних ліхтарів в Амстердамі. Тепер ці дані – 250 тисяч адрес електронної пошти, імен та паролів – або будуть товаром на чорному ринку в мережі, або зброєю для шантажу чверті мільйона людей.

      Власники сайту Hookers.nl "засмучені". У пресцентрі повідомили, пише BBC, що через цю кібератаку зловмисники можуть розголосити не лише дані про клієнтів, а й про працівників секс-бізнесу.

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      Тому сайт радить таким людям... Змінити паролі.

      Нідерландський журналіст Джуст Шеллевіс бачив частину даних з файлів, які викрали. На його думку, виявити реальні прізвища користувачів сайту буде геть не складно. Навіть якщо вони зараз змінять свої паролі.

      Амстердам
      Вулиця червоних ліхтарів у центрі Амстердаму / Фото з соцмереж

      Цікаво, що Шеллевіс зв'язався з імовірним хакером, і той заявив: мовляв, не відчуваю жодної провини, просто сайт так і просився до зламу. Та, зрештою, до викрадених даних вже виявили зацікавленість перші покупці.

      Як зламали Hookers.nl? Сайт користувався популярною платформою для форумів і чатів vBulletin. Про її вразливість власників сайту повідомили у вересні, але – пізно: сайт зламаний якраз перед тим, як встановили захист.

      Амстердам
      Ось у таких вітринах професійні секспрацівниці пропонують свої послуги / Фото з соцмереж

      Прашу Сомайя, менеджер технічної програми HackerOne, наголосив, що атака на користувачів Кварталу червоних ліхтарів була "подвійною перемогою" кіберзлочинців: тепер вони можуть і продавати дані, і шантажувати людей.

      Амстердам
      Фотографувати квартал не рекомендують, однак кого це зупиняло? / Фото з соцмереж

      Що таке Квартал червоних ліхтарів? Це, як вважають, окремий район міста (насправді в Амстердамі таких районів декілька), де легальною та захищеною є праця секспрацівниць (зрідка – секспрацівників). Також там загалом багато закладів секс-індустрії: магазини, клуби зі стриптизом, театри для дорослих тощо. Назва походить від червоних ліхтарів, які вивішували у вікнах "будинків розпусти" в середньовіччі.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Нідерланди Кібербезпека хакери Секс-скандал
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