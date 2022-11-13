Морпіхи підняли у селі Львове на Херсонщині український прапор
Українські морські піхотинці підняли наш прапор над ще одним населеним пунктом у Херсонській області. Цього разу стяг замайорів над селом в Бериславському районі.
Відповідну інформацію повідомили 13 листопада одеські морські піхотинці. Ще наприкінці серпня 2022 року ЗСУ знищили переправу росіян через Дніпро в районі села Львове у Бериславському районі Херсонської області.
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ЗСУ продовжують деокупувати Херсонщину
Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове, що на Херсонщині,
– повідомили морпіхи.
Додали, що перед цим звільнили його мешканців від російських окупантів.
ЗСУ підняли український прапор над селом Львове: дивіться відео
Варто пригадати, що, тікаючи, російські загарбники 9 листопада підірвали переправу біля села Львове на Херсонщині. Окрім неї, вороги зірвали щонайменше 7 інших переправ та мостів.
Де розташоване Львове: дивіться на карті
Коротко про деокупацію Херсонщини
- 11 листопада під час контрнаступу ЗСУ звільнили Херсон від окупантів. Українці вийшли їм на зустріч та радо вітали.
- Також українські бійці звільнили Киселівку Чорнобаївського району Херсонської області, Борозенське Бериславського району Херсонської області. Окрім того, Україна тепер контролює Брускинське Бериславського району Херсонської області.
- Окрім того, наші військові зайшли в села Лиманець і Новотягинка, а також в Музиківку та Новорайське. Під контролем України також Зміївка та інші населені пункти. Детальніше про них читайте за посиланням.
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