Шарль Мішель після розмови з Путіним подзвонив Зеленському: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Перед цим Мішель розмовляв з головою держави-агресорки Володимиром Путіним.

Темою розмови стала безпекова ситуація вздовж українських кордонів. Мовиться про значну концентрацію російських військ.

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Мішель розповів Зеленському про розмову з Путіним

Президент України проінформував главу Євроради про ті зусилля, яких докладає Україна задля мирного врегулювання українсько-російського конфлікту.

Євросоюз готовий брати участь у перемовинах Росії та України

Мішель розповів Зеленському про свою розмову з Путіним напередодні. Результатом переговорів стала переконаність, що деескалації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами. Участь у цьому процесі готовий взяти і Євросоюз. Сторони домовились координувати свої позиції щодо ситуації на Сході України та українсько-російському кордоні.

Мішель та Зеленський також обговорили підготовку до саміту Східного партнерства, який має відбутись 15 грудня.

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