Шефір лише проміжна мішень, – політолог про обстріл авто заступника Зеленського
Джерело:24 канал
Є кілька різних версій, чому обстріляли автомобіль Сергія Шефіра. Одна із найлогічніших – це залякування Президента України Володимира Зеленського.
Це спроба вивести українського лідера з нормального емоційного стану, дестабілізувати його. Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог Володимир Фесенко.
Важливо Було моторошно, – Шефір вперше прокоментував замах на себе
Зеленського хочуть підштовхнути до спонтанних дій
За його словами, можливо, так нападники хотіли підштовхнути Зеленського до спонтанних і нелогічних дій.
Річ не в Шефірі, він лише проміжна мішень. Щодо нього немає очевидних мотивів,
– наголосив Фесенко.
Він відзначив, що за різними джерелами, Шефір дійсно виступає як комунікатор і людина, яка не провокує, а, скоріше, залагоджує конфлікти.Довідка. Фесенко зауважив, що Сергій Шефір був другом Зеленського ще до того, як він очолив посаду президента України – з 1990-х років.
Водночас заступник президента не має прямого стосунку до теми олігархів. Він лише домовляється з ними щодо конкретних тем.
Але він (Шефір – 24 канал) не є рушійною силою закону про олігархів. До документа причетні інші люди. Тому логічно, щоб на них був замах. Якщо мета – емоційно вплинути на президента, то треба бити по людині, яка близька йому емоційно.
Російський слід в обстрілі
Експерт пояснив, що після подій 2014 року майже у кожній резонансній справі потрібно розглядати російський слід як одну із версій. Він зауважив, що схожі методи використовують:
- або криміналітет;
- або спецслужби.
"Те, що стріляли з зони, де немає мобільного зв'язку, лісосмуги – діяли професіонали. Зрозуміло, спецслужби якої країни зацікавлені в цьому. Такий сценарій треба розглядати, але можливі й інші версії", – вважає політолог.
Політолог прокоментував обстріл авто Шефіра: дивіться відео
Важливе про обстріл автомобіля Шефіра
- Поблизу села Лісники, на Київщині, невідомі відкрили вогонь по автомобілі першого помічника президента Сергія Шефіра.
- У транспорт влучило щонайменше 10 куль. Сам Шефір не постраждав, однак 3 кулі отримав його водій. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.
- Стрілок з місця нападу втік. За фактом обстрілу вже відкрили кримінальне провадження, а поліція оголосила спецоперацію.
- На замах на свого помічника відреагував Володимир Зеленський. Він вважає, що такий "привіт" – це слабкість.
- Сам Шефір теж прокоментував обстріл. Він вважає, що так хотіли налякати українську владу.