"Ще будуть фокуси": який інтерес Орбана в передачі українських полонених

Угорщина підтвердила, що Росія передала їй 11 полонених із Закарпаття. Це сталося в обхід України, через що виник дипломатичний скандал. Немає сумніву, що в цьому випадку Угорщина зіграла на користь Росії.

Цю ситуацію для 24 Каналу прокоментував військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. На його думку, такі спецоперації можуть тривати і надалі.

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Спроба підлити масла у вогонь

Політолог виокремлює кілька цілей російської пропагандистської операції. Передовсім це спроба розсварити угорський та український народи.

Адже цей жест натякає, що нібито Закарпаття – це не Україна. І Орбан дуже легко клюнув на цей наратив.

Це своєрідний підкуп угорського президента Росією і спроба надати Угорщині статус посередника. Хоча всі ми бачимо, що цей "посередник" чомусь завжди грає на боці ворога,

– проаналізував ситуацію Сазонов.

І нарешті, показово те, що ані Головне управління розвідки, ані Координаційний штаб з обміну полоненими нічого не знали про цю передачу.

"Не виключаю нових фокусів Орбана і брудної гри від Росії: можливо, для таких обмінів вони змушуватимуть наших захисників робити антиукраїнські заяви", – застеріг військовий.

Ці загрози не можна ігнорувати. Такі обміни можуть стати потужним важелем впливу на ЄС та Україну.

Кирило Сазонов про брудну гру Росії із військовополоненими: дивіться відео

Що відомо про військовополонених в Угорщині