Ще на двох планетах клімат може бути такий, як на Землі, – вчені

Дослідники провели математичне моделювання і з’ясували, що нахил осі двох планет, схожих на Землю, мають подібний до нашого клімат. Ці планети мають назву Kepler-186f і Kepler-62f.

Про це повідомляє "Популярна механіка".

Вчені припускають, що клімат на цих планетах має бути м'яким і стабільним, як на Землі.

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Обидві планети відкрили у 2014 році. При цьому, одна з них, Kepler-186 f, була першою землеподібною планетою, розташованою не дуже далеко і не дуже близько до свого світила для того, щоб на її поверхні могла існувати рідка вода.

Як показало математичне моделювання, нахил осі екзопланет досить стабільний і невеликий. Так, Kepler-186 f змінює нахил осі у вузькому діапазоні і повільно, тож пори року змінюють одна одну приблизно так само, як на Землі. Схожа ситуація на екзопланеті Kepler-62f. Вона трохи більша за Kepler-186 f і Землю, але не настільки велика, щоб бути газовим гігантом, і клімат там теж відносно стабільний.

Що таке екзопланета? Це планета за межами нашої Сонячної системи, що обертається навколо іншої зорі або дрейфує космічним простором. Першу екзопланету виявили у 1988 році. На сьогодні відомо 3500 таких об’єктів. При цьому лише незначна частина з них здатна підтримувати життя.

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