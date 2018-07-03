00:15
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
23°C 12°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
  • субота
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, 3 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Космос

Ще на двох планетах клімат може бути такий, як на Землі, – вчені

310 Читать новость на русском
Ще на двох планетах може бути земний клімат
Ще на двох планетах може бути земний клімат / libertygalaxy.com

Дослідники провели математичне моделювання і з’ясували, що нахил осі двох планет, схожих на Землю, мають подібний до нашого клімат. Ці планети мають назву Kepler-186f і Kepler-62f.

Про це повідомляє "Популярна механіка".

Вчені припускають, що клімат на цих планетах має бути м'яким і стабільним, як на Землі.

Читайте також: На Сатурні знайшли сліди складної органіки: про що це свідчить

Обидві планети відкрили у 2014 році. При цьому, одна з них, Kepler-186 f, була першою землеподібною планетою, розташованою не дуже далеко і не дуже близько до свого світила для того, щоб на її поверхні могла існувати рідка вода.

Як показало математичне моделювання, нахил осі екзопланет досить стабільний і невеликий. Так, Kepler-186 f змінює нахил осі у вузькому діапазоні і повільно, тож пори року змінюють одна одну приблизно так само, як на Землі. Схожа ситуація на екзопланеті Kepler-62f. Вона трохи більша за Kepler-186 f і Землю, але не настільки велика, щоб бути газовим гігантом, і клімат там теж відносно стабільний.

Що таке екзопланета? Це планета за межами нашої Сонячної системи, що обертається навколо іншої зорі або дрейфує космічним простором. Першу екзопланету виявили у 1988 році. На сьогодні відомо 3500 таких об’єктів. При цьому лише незначна частина з них здатна підтримувати життя.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 3 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
3 липня, 22:14 Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
3474
Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
3 липня, 22:05 Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
Андрій Доценко 123
Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018
3 липня, 20:01 Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018
2059
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
3 липня, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 1708
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
3 липня, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 1011
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук