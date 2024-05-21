Ухилянтів, яких зловлять на кордоні, одразу відправлятимуть в ТЦК
Кабмін вирішив, що ухилянтів під час затримання на кордоні відразу скеровуватимуть у військкомат. Однак, щоб скерувати особу в ТЦК та СП, має бути одна умова.
У постанові Кабінету Міністрів № 560 про проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період мовиться, що ухилянтів, яких затримали на кордоні, одразу ж скеровуватимуть в найближчий ТЦК та СП.
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Що передбачає нова постанова Кабміну
У постанові Кабміну мовиться, що керівники органів охорони державного кордону (крім авіаційної частини) або його структурних підрозділів організовують перевірки в чоловіків від 18 до 60 років військово-облікових документів (військово-облікових документів в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, у:
- прикордонній смузі,
- контрольованому прикордонному районі,
- на пунктах пропуску через державний кордон України.
Працівники Держприкордонслужби відмовляють у перетині державного кордону (на виїзд з України) на пунктах пропуску через державний кордон України особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років, якщо:
- вони не мають військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);
- в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є відомості про їх подання щодо розшуку в Національну поліцію.
(Прикордонники – 24 Канал) викликають поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого ТЦК та СП у разі наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію,
– мовиться у постанові.
Тобто, якщо у прикордонні або на пунктах пропуску, прикордонники затримали чоловіка призовного віку, який перебуває у розшуку, то його одразу доправляють у ТЦК та СП.
Що відомо про нові постанови Кабміну
- Українські чоловіки у віці 18 – 60 років не зможуть отримати український чи закордонний паспорт за кордоном.
- Згідно з постановою Кабміну від 23 квітня 2024 року, особи чоловічої статі призовного віку зможуть отримати український чи закордонний паспорт тільки у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС в Україні.
- Окрім того, уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що чоловіки, зняті з обліку у зв'язку з виїздом за кордон, зобов'язані прибути до ТЦК та СП. Для цього їм дали 30 днів. Постанова ухвалена 16 травня, тож чоловіки мають стати на облік в ТЦК та СП до 16 червня 2024 року.
- До речі, консульства України знову почали надавати послуги українським чоловікам призовного віку. Проте вони мають подати разом з необхідними документами свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді. Детальніше читайте за посиланням.