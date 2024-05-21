Ухилянтів, яких зловлять на кордоні, одразу відправлятимуть в ТЦК

Кабмін вирішив, що ухилянтів під час затримання на кордоні відразу скеровуватимуть у військкомат. Однак, щоб скерувати особу в ТЦК та СП, має бути одна умова.

У постанові Кабінету Міністрів № 560 про проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період мовиться, що ухилянтів, яких затримали на кордоні, одразу ж скеровуватимуть в найближчий ТЦК та СП.

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Що передбачає нова постанова Кабміну

У постанові Кабміну мовиться, що керівники органів охорони державного кордону (крім авіаційної частини) або його структурних підрозділів організовують перевірки в чоловіків від 18 до 60 років військово-облікових документів (військово-облікових документів в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, у:

прикордонній смузі,

контрольованому прикордонному районі,

на пунктах пропуску через державний кордон України.

Працівники Держприкордонслужби відмовляють у перетині державного кордону (на виїзд з України) на пунктах пропуску через державний кордон України особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років, якщо:

вони не мають військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);

в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є відомості про їх подання щодо розшуку в Національну поліцію.

(Прикордонники – 24 Канал) викликають поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого ТЦК та СП у разі наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію,

– мовиться у постанові.

Тобто, якщо у прикордонні або на пунктах пропуску, прикордонники затримали чоловіка призовного віку, який перебуває у розшуку, то його одразу доправляють у ТЦК та СП.

Що відомо про нові постанови Кабміну