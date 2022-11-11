Понад 3 тисячі кілометрів на Півдні – звільнені, але вороги ще залишаються на правому березі

Збройні Сили крок за кроком звільняють території нашої держави та виганяють окупантів. Наталя Гуменюк розповіла, яка площа деокупованих земель на Херсонщині.

Попри заяви російського командування, що російських солдатів не залишилось на правому березі Дніпра, варто бути обачними. Про це сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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Свіжі цифри щодо площі деокупованих територій

Як повідомляє Гуменюк, Україна не поспішає озвучувати усю інформацію про деокуповані міста та села на Півдні нашої держави, оскільки в населених пунктах все ще можуть залишатися ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Однак певні цифри вона озвучила.

Якщо попередню добу (10 листопада – 24 канал) ми говорили про 260 квадратних кілометрів, то сьогодні – це вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів,

– сказала очільниця пресцентру ОК "Південь".

Однак вона зазначила, що є ще території, на яких можуть бути вороги – на це потрібно зважати.

Деокуповані території Херсонщини на карті

Звільнення Херсона: актуальна інформація

Стало відомо 11 листопада, що українська армія зайшла у Херсон. Місцеві з радістю та посмішками вітали наших вояків та на честь звільнення міста розгорнули великий прапор України.

Окрім того, радник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що на Херсонщині уже функціонує українська телебачення. Окупантам не вийшло знищити усі антени та позбавити людей мобільного, телевізійного та інших видів зв'язку.

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Секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи піде наша держава на поступки Росії після успіхів наших військових на Півдні. Він зауважив, що Україна – це "не холодильник, тому вона не заморожуватиме війну".

Загалом можна констатувати, що ЗСУ закріплюються на Херсонщині та будуть встановлювати блокпости. Наші військовослужбовці готуються до повного розмінування територій та контролю над регіоном.

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