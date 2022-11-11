Українське телебачення з'явилося на Херсонщині

На деокупованих територіях Херсонщини починають з'являтись блага цивілізації, що були недоступні за часів окупації. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що херсонці уже можуть дивитись українські канали.

Після того як окупанти захопили Херсон, вони намагалися залишити місцевих без зв'язку, зокрема правдивого телебачення та мобільного інтернету. Кирило Тимошенко зазначив, що ворогу не вдалось підірвати усі телевізійні антени.

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Херсонці уже ловлять сигнали українського телебачення

Якби росіяни того не хотіли, але їм не вдалось залишити українців у Херсоні та області без сигналу. Відновлення телебачення вдалось швидко відновити після звільнення населених пунктів в регіоні.

Агов, ви (росіяни – 24 канал) там повиривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну так ми вже включили українське телебачення на Херсонщині,

– написав представник ОП.

Він констатував, що сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2.

Звільнення Херсона: актуальна інформація

Збройні Сили сьогодні, 11 листопада, зайшли в обласний центр. У місті розгорнули величезний прапор. Це засвідчує те, що херсонці з нетерпінням чекали наші Збройні Сили та не сприймали брехні ворожої пропаганди про те, що "Херсон – це рускій город".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що деокупація має декілька етапів. Звільнення кожного населеного пункту має підтверджувати або Верховний Головнокомандувач – тобто президент, – або представники Генштабу.

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Президент України відреагував на успіхи нашої армії. Глава держави опублікував відео зі звільненого Херсона. Він зазначив, що цей день є справді історичним для нашої держави.

Варто ще згадати, що під час відступу окупанти вирішили знищити всі переправи через Дніпро. Найбільше постраждав Антонівський міст. До речі, російські командири дали розпорядження ліквідувати споруду саме тоді, коли на ньому були солдати ворожої армії.

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