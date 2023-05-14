ЗСУ просуваються біля Бахмута, за добу відбулось понад 50 боєзіткнень: карта боїв за 14 травня

Українським військовим вдається посунути російські сили поблизу Бахмута. Водночас противник продовжує зосереджувати величезні сили на Сході та веде наступальні дії.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

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Окупанти наступали на трьох напрямках

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут та Біла Гора. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів Донецької області на цьому напрямку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові поступово просуваються на двох напрямках у передмісті Бахмута. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський теж інформував про просування наших сил.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Росіяни обстріляли кілька міст та сіл на цьому напрямку.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

Карта боїв у Мар'їнці

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Росіяни не проводили наступальних дій на:

Авдіївському напрямку,

Шахтарському,

Лиманському,

Волинському та Поліському,

Сіверському та Слобожанському,

Запорізькому та Херсонському.

Водночас окупанти завдавали авіаударів та численних обстрілів, зокрема, з артилерії. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог в обороні.

Сили оборони відпрацювали по окупантах