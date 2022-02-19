Щоб захистити Україну, не треба називати дати нападу, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 19 лютого виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Глава держави зазначив, що Україна зараз є надійним щитом для світу.

Зеленський зауважив, що Україна не повинна кланятись за надану допомогу. Це – внесок за те, що Україна служить захистом та щитом, глава держави вимагає дій.

До теми Зеленський виступає на Мюнхенській конференції: відео

Україна – надійний щит для Європи та світу

Потрібні докази, вагоміші, ніж слова у твітері, чи заяви у ЗМІ, потрібні дії світу. Ми будемо захищати свою землю маючи підтримку, чи не маючи,

– сказав Зеленський.

Президент зауважив, що Україна протягом 8 років є надійним щитом для Європи та світу, яки захищає від однієї з найсильніших армій світу. Російські військові – вздовж українських кордонів, а не європейських, сказав Зеленський.

Не потрібно постійно говорити про дати нападу, – Зеленський

Щоб допомогти Україні не потрібно щоразу казати, скільки цих військових, скільки техніки, а потрібно сказати, скільки нас. Щоб допомогти Україні, не треба постійно говорити про дати ймовірного вторгнення. Ми захищатимемо свою землю і 16 лютого, і 1 березня,

– додав президент України.

Глава держави нагадав, що 8 років тому українці віддали життя за європейський вибір. Тому Україна не має щоразу доводити, що обрала шлях європейської перспективи.

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Що відомо про участь Володимира Зеленського у Мюнхенській конференції: