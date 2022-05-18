У всіх областях України, крім західних, повторна повітряна тривога
Майже по всій території України знову увімкнули сирени. З моменту останнього відбою минуло лише близько 30 хвилин.
Негайно візьміть свою тривожну валізку та спускайтеся в укриття. Про це повідомляє 24 канал.
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Повторну тривогу оголосили близько 21:40. Спершу – на Сході та Півдні. Водночас у Дніпрі, Харкові та Донецьку відбою не було ще від попередньої тривоги, тобто з 18 години.
Через 20 хвилин небезпека поширилася на решту областей. Сирени увімкнули вже у всіх регіонах, крім західних.
У яких областях оголосили тривогу
- Черкаській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській,
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Київській,
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Чернігівській.
Зауважимо, перед тим, близько 19:20, повітряну тривогу оголосили у всіх областях України. На Сході сирени залунали дещо раніше. Орієнтовно через 2 години влада повідомила про відбій.
Карта тривог станом на 22:06 / Скриншот єМапа
Під час першої тривоги лунали вибухи
Мешканці Вінницької області, а також міста Конотоп Сумської області почули звуки вибухів. Місцева влада закликала людей не виходили з укриттів. Що саме трапилося – наразі невідомо.
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До теми дивіться відео про те, що робити, коли лунає сирена: