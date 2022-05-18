У всіх областях України, крім західних, повторна повітряна тривога

18 травня 2022 , 21:46
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Майже по всій території України знову увімкнули сирени. З моменту останнього відбою минуло лише близько 30 хвилин.

Негайно візьміть свою тривожну валізку та спускайтеся в укриття. Про це повідомляє 24 канал.

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Повторну тривогу оголосили близько 21:40. Спершу – на Сході та Півдні. Водночас у Дніпрі, Харкові та Донецьку відбою не було ще від попередньої тривоги, тобто з 18 години.

Через 20 хвилин небезпека поширилася на решту областей. Сирени увімкнули вже у всіх регіонах, крім західних. 

У яких областях оголосили тривогу

  • Черкаській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Харківській,
  • Дніпропетровській,
  • Київській,
  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Чернігівській.

Зауважимо, перед тим, близько 19:20, повітряну тривогу оголосили у всіх областях України. На Сході сирени залунали дещо раніше. Орієнтовно через 2 години влада повідомила про відбій.


Карта тривог станом на 22:06 / Скриншот єМапа

Під час першої тривоги лунали вибухи

Мешканці Вінницької області, а також міста Конотоп Сумської області почули звуки вибухів. Місцева влада закликала людей не виходили з укриттів. Що саме трапилося – наразі невідомо.

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До теми дивіться відео про те, що робити, коли лунає сирена:

 

Автор: Софія Мінджоса