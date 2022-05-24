На Сході за добу ЗСУ знищили 180 окупантів і три безпілотники
Українські воїни продовжують завдавати колосальних втрат окупантам. Лише за сьогодні наші захисники та захисниці ліквідували близько 180 загарбників та майже два десятки ворожої техніки.
Російські загарбники здійснили 3 атаки. Однак українські воїни дали потужну відсіч, а наша артилерія понищила чимало окупантів та їхньої техніки.
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Втрати росіян на Сході
Лише за 24 травня на Сході російські окупанти втратили:
- близько 180 осіб з особового складу;
- 2 танки;
- 5 бойових машин піхоти;
- 3 бронетранспортери;
- 3 артилерійські системи;
- 3 міномети;
- 3 безпілотники.
Загальні втрати росіян станом на 90-ий день війни
Минає третій місяць повномасштабного російського вторгнення на територію України. Станом на 24 травня, 90-ий день війни, втрати росіян лише серед особового складу становлять 29 350 осіб. Спалену ворожу техніку в Генеральному штабі Збройних Сил України рахують сотнями, а подекуди тисячами одиниць. Лише за останню добу українські захисники та захисниці знищили:
- 150 окупантів;
- 9 танків;
- 28 бойових броньованих машин;
- 2 артилерійські системи;
- 1 ворожий літак;
- 4 безпілотники;
- 2 крилаті ракети;
- 7 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним.
З повним переліком втрат окупантів станом на 24 травня ви можете ознайомитися тут.
90-ий день війни Росії з Україною: головне
- Російські окупанти продовжують інтенсивні обстріли цивільної інфраструктури, зокрема на Луганщині. Під час хаотичних обстрілів Сєвєродонецька в одній із багатоповерхівок загинули щонайменше 4 люди. Крім того, ще 4 людей загинули під час обстрілу заводу "Азот" у місті.
- Також окупанти влучили в нафтопереробний завод у Лисичанську. Голова ОВА Сергій Гайдай наголосив, що такі атаки є систематичними, оскільки завод розташований на трасі між Лисичанськом і Бахмутом, яку контролюють українські війська.
- Тим часом у Маріуполі окупанти почали розмінування заводу "Азовсталь". Під час цього сьогодні підірвалися 4 сапери.
- Керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що ще до кінця 2022 року українські війська зможуть перейти адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом.
- Росіяни намагалися знищити дамбу на Вуглегірській ТЕС, аби звинуватити в цьому Україну. Пропагандисти уже кажуть про нібито обстріл української армії, однак змоги дослідити стан дамби зараз в України немає, а росіяни в цьому не зацікавлені.
- В Енергодарі озброєні росіяни ввірвалися у квартиру чинного мера Дмитра Орлова. Міський голова підтвердив цю інформацію. За його словами до будинку увірвалися 7 озброєних людей і одна жінка. Орлов припустив, що це працівниця пропагандистського каналу. Помешкання мера опечатали.
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