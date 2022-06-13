У Шольца спростували інформацію про візит до Києва цього тижня

У Німеччині відмовилися підтвердити візит канцлера Олафа Шольца до України. Очікувалося, що німецький канцлер відвідає Київ разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, який підтвердив свій візит.

Шольц відмовився від коментарів

Речник німецького уряду відмовився підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що Шольц 16 червня приїде до Києва разом з Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

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Ми досі цього (візиту – 24 канал) не підтверджуємо,

– сказав представник уряду Німеччини.

Як повідомляє Spiegel Online, Шольц відмовився коментувати повідомлення про його поїздку до Києва.

"Я думаю, що представник уряду вже сказав усе, що ми можемо сказати на цю тему зараз", – заявив німецький канцлер.

Що відомо про візит Макрона та Шольца до України

Лідери Франції та Німеччини не відвідували Україну після початку повномасштабної війни, однак постійно підтримують зв'язок з президентом Володимиром Зеленський. Також Макрон і Шольц телефонують Володимиру Путіну, за що опинилися під критикою.

12 червня у ЗМІ з'явилася інформація, що перед самітом G7 Макрон і Шольц планують відвідати Україну. Після цього в італійських ЗМІ повідомили, що до них приєднається прем'єр Італії Маріо Драгі.

Якщо Шольц не дав чіткої відповіді щодо візиту в Україну, то Макрон таки має приїхати 15 червня.

Радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель повідомив, що резидент Франції планує приїхати в Україну 15 червня після того, як здійснить візит до Молдови. Разом з тим, він наголосив, що "ще нічого не вирішено".

Макрон і Шольц під критикою через війну в Україні

Президент Володимир Зеленський розповів, що Макрон пропонував піти на територіальні поступки у переговорах з Росією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

На думку Макрона, як сказав Зеленський, небезпечно принижувати країну-агресорку. Та глава держави наголосив, що Україна не поступиться своїми територіями.

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Також Макрон закликав не принижувати Росію, щоб буцімто після війни вона вибралася з ізоляції. Заяву французького лідера різко розкритикував у МЗС України.

Щодо Шольца, то німецького канцлера звинувачують у надмірній обережність у постачанні Україні важкого озброєння, такого як танки та гаубиці.

Канцлер Німеччини пообіцяв поставити Україні сучасну систему ППО IRIS-T SLM, але поставки озброєння можуть відкласти аж до листопада – грудня.

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