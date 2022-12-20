Не відповідає нічиїм інтересам, – Сі Цзіньпін закликав не затягувати війну в Україні
Джерело:Центральне телебачення Китаю
Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав не затягувати війну в Україні. Він переконаний, що затягування війни не йде на користь ні Україні, ні Росії.
Сі Цзіньпін сказав, що затягування та ускладнення російського вторгнення в Україну не відповідають інтересам жодної зі сторін, які беруть участь у війні. За його словами, Китай підтримує переговори про мир.
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Сі Цзіньпін знову заговорив про переговори
Китай твердо прихильний до позиції сприяння переговорам про мир і вважає, що затягування та ускладнення кризи не відповідають інтересам усіх сторін,
– заявив Сі Цзіньпін.
Раніше лідер Китаю заявляв, що вирішення війни в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії. Він зауважив, що "необхідно уникнути ескалації та розширення кризи".
Водночас Сі Цзіньпін закликав посприяти завершенню війни в Україні не шляхом додаткового тиску на Росію, а схиленням України до переговорного процесу.
Відповідні заяви Сі Цзіньпіна грають йому на руку. Таким чином він намагається дистанціюватися від Москви та посилити співпрацю з Європою і США в майбутньому.
Макрон закликав Сі Цзіньпіна посадити Росію за стіл переговорів
- Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з лідером Китаю у кулуарах саміту G20. Він закликав Сі Цзіньпіна посадити Росію за стіл переговорів щодо війни в Україні. Макрон також заявляв, що Китай може стати посередником у переговорах між Україною і Росією.
- Заклики Макрона щодо переговорів суперечать заявам інших лідерів Заходу. Наприклад, прем'єр Британії Ріші Сунак наголосив, що припинення вогню і переговори можливі тільки після того, як Росія виведе свої війська. Інакше такі дії, за його словами, є безглуздими.
- На Заході все більше схиляються до того, що режим Владіміра Путіна повинен програти у війні. Крім того, там не вірять, що Росія хоче миру, а заявляють, що Кремль банально прагне виграти час.
- Також західні партнери підтримують Україну щодо звільнення своїх територій військових шляхом. У США та НАТО заявили, що будуть підтримувати Україну до останнього.
- Україна не відмовляється від переговорів з Росією, однак вимагає, щоб Путін вивів війська з територій, які були захоплені.