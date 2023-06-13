Втрачає важелі впливу: як зміняться відносини Росії з Італією після смерті Берлусконі

Експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі пішов з життя 12 червня. Якщо й хтось буде сумувати за ним, так це Владімір Путін. У Берлусконі завжди були дуже довірливі стосунки з російським диктатором.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус нагадав, що торік вперше з 1974 року Італія прожила тиждень без купівлі ані краплини російського газу. Це свідчить про втрачання країною-агресоркою впливу на Італію. Про це він розповів 24 Каналу.

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Росія втрачає вплив

В історії Італії був тривалий історичний період, коли вона купувала в Росії ресурси і це дозволяло Кремлю "купувати" італійських політиків. Загалом Італія зазнала багато історій, пов'язаних з корупційними скандалами.

Такі політики, як Сільвіо Берлусконі, Маттео Сальвіні та інші шукали гарні відносини з Росією. Проте, на думку Уса, дехто з них сьогодні змінює риторику через зникнення економічної залежності від Росії. І виявляється, що вони були не друзями, а тимчасовими приятелями.

В одному з популярних італійських серіалів звучала фраза: "Наші друзі це тільки ті, кого ми можемо купити". Ситуація в Італії є підтвердженням цієї тези.

"У країн були гарні стосунки, коли Росія могла "купити" італійських політиків. Коли ж такі можливості зникли, з'явились такі політики, які чинна прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні", – зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Іван Ус про стосунки Росії та Італії за часів прем'єрства Сільвіо Берлусконі: дивіться відео

"Підпортив некролог"

Сільвіо Берлусконі це епоха, відзначив політолог, але яка мала дуже багато контроверсійних складових.

"Як сказав про когось колишній очільник Дніпропетровської області Ігор Коломойський – "підпортив собі некролог". Так от Берлусконі дуже сильно "підпортив собі некролог" своїми відносинами з Путіним і своїм візитом до Криму у 2015 році" – наголосив Іван Ус.

Більше про діяльність Сільвіо Берлусконі

Берлусконі вважався близьким другом Путіна та підтримував його політику. Після окупації Криму у 2014 році він визнав півострів російським. А у 2015 році навіть відвідав тимчасово окупований Крим.

Також Берлусконі неодноразово висловлювався щодо України. Зокрема виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну.

Після зустрічі чинної прем'єр-міністерки Італії Мелоні з Президентом України Берлусконі заявив, що не зустрічався б Володимиром Зеленським. Адже експрем'єр вважав, що буцімто за розпочинання цієї війни відповідальна Україна, яка "атакувала" Донеччину та Луганщину.

Зеленський тоді відповів на цинічний випад Берлусконі. Як зазначив Президент України, експрем'єру Італії не зрозуміти українців, тому що "його дім ніколи не бомбили ракетами щоденно", і "слава Богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних та близьких".