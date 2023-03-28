"Жарти скінчилися": пропагандистка Сімоньян зібралася "купувати українські території"

Російська пропаганда постійно шукає все нові теми для "шокуючих обговорень". Цього разу Сімоньян вразила новою маразматичною заявою та запропонувала "купити Україну".

Таку "ідею" вона озвучила на шоу кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова. Окрім того, вони цинічно заявили, що "Росія підняла європейські цінності", повідомляє 24 Канал.

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Купити українські землі за 300 мільярдів

На своєму шоу Соловйов цілком серйозно почав говорити, що лише у Росії "є повага до людини та її прав". Інші ж країни, на його думку, про такі цінності забули. Ба більше, він навіть почав стверджувати, що росіяни ще й "високо підняли європейські цінності".

Пропагандистка Маргарита Сімоньян підтримала цей "виступ" й відзначилася "геніальною" ідеєю. Вона запропонувала "купити" українські землі за заморожені в Європі активи.

Сімоньян пропонує за 300 мільярдів доларів, які нині арештовані, купити ті регіони України, які "хочуть бути з Росією".

Це принципово – нам потрібні ті, хто хоче бути з нами. Львів нам не потрібен. А ось люди, які хочуть бути з нами на своїй землі, ці гроші відправлять Україні нібито за них. Вони це називатимуть репараціями, а ми це назвемо покупками,

– цинічно заявила Симоньян.

Звісно, кремлівські посіпаки не змогли обійтися без погроз про "могутність Росії". І взагалі – вони можуть "випустити" тисячі танків й мільйони снарядів, бо "час на жарти закінчився".

Сімоньян пропонує "купити Україну": дивіться відео

Проте "жити з Росією" українці не хочуть – це є лише у хворих фантазіях пропагандистів. На тимчасово окупованих територіях люди продовжують протистояти ворогові, демонструючи проукраїнську позицію. До прикладу, 10 березня відбувся флешмоб від руху спротиву "Жовта стрічка". Тисячі українців, навіть у Криму, взяли участь у ньому.

Зазначимо, що у Криму партизанський рух веде активну роботу, аби півострів скоріше деокупували. Зокрема, проводять розвідку на аеродромах та встановлюють українські прапори.

У російської пропаганди їде дах