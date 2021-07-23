Про це повідомили 22 липня, а трапилася трагедія за тиждень до цього. Про стан дитини та детальніше про інцидент розповіла бабуся потерпілої Людмила та медики.

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Пішла "ловити" інтернет

Дівчина відпочивала в одному з дитячих таборів Генічеська на Херсонщині. Оскільки там бувають перебої зв'язку, вона вийшла на балкон, щоб запрацював інтернет. Однак там не втрималась і випала.

Згодом підлітка госпіталізували. Наразі вона перебуває на лікуванні в Центрі матері та дитини імені Руднєва в Дніпрі. Оскільки дівчина є сиротою, нею опікуються бабуся та дідусь.



Бабця потерпілої Людмила / Скриншот 24 каналу

Травми дуже серйозні

Стан потерпілої стабілізувався, проте все ж залишається важким. Вона отримала одразу кілька серйозних травм:

черепно-мозкова травма;

перелом ключиці;

забій легень;

пневмонія;

перелом хребців.

Зараз дитина отримує медикаментозну терапію, знеболення. Стан на тлі терапії покращився. Вона стала більш активною та зменшились скарги на больові почуття,

– розповів дитячий нейрохірург Юрій Зінченко.

Однак медики додають, що це далеко не перемога. Дівчині боляче рухатись, оскільки зламаний хребець тисне на спинний мозок. Наразі терміново потрібна операція, без якої дитина ніколи не зможе ходити.



Нейрохірург Юрій Зінченко / Скриншот 24 каналу

Зверніть увагу! 22 липня повідомили, що в дитячому таборі "Прибережний", що на Херсонщині, вожата вирішувала суперечку з дитиною кулаками. Як згодом з'ясувалося, це – далеко не єдина проблема в цьому таборі. У кімнатах там були жуки та дохлі мухи, під матрацами – клопи, а харчування було огидне та одноманітне.