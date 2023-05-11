Втеча 72 бригади Росії з-під Бахмута: Білецький показав, що насправді сталося з окупантами
Джерело:телеграм Андрія Білецького
Нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин поскаржився на втечу солдатів 72 бригади окупаційної армії. Однак його бідкання виявилися напівправдою.
Втекти змогли не всі загарбники. Про це заявив командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, Андрій Білецький.
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Не всі окупанти з 72 бригади змогли втекти
Українські захисники взяли у полон солдатів 72 бригади армії Росії під Бахмутом. 10 травня Андрій Білецький оприлюднив відповідне відео.
На ньому можна побачити, як командир тактичної групи "Азов" розмовляє з п'ятьма окупантами. Росіяни розповідають, що в полоні поганого ставлення з боку захисників України вони не бачили.
Пригожин стверджує, що 72 бригада розбіглася. Як бачите, не вся,
– зазначив Білецький.
Дивіться відео з полоненими солдатами 72 бригади армії Росії
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Розгром 72-ї бригади армії Росії: коротко
- Пригожин 9 травня вкотре почав істерити через катастрофічну ситуацію в Бахмуті для російських військ. Зокрема, він повідомив про втечу з флангів одного з підрозділів 72-ї бригади міноборони Росії. Мовляв, через їхні дії оголився фронт завширшки майже 2 кілометри та глибиною 500 метрів.
- Ватажок ПВК "Вагнера" запевнив, що загарбникам вдалося заблокувати цю ділянку фронту абияк. Однак це призвело до загибелі близько 500 його найманців.
- У ЗСУ підтвердили слова Пригожина, повідомивши про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії з-під Бахмута та 500 трупів росіян, які там залишились.
- Пізніше Андрій Білецький розповів деталі розгрому загарбників. За його словами, українські захисники повністю знищили 6 та 8 роти 72-ої бригади окупаційної армії. Також бійці ЗСУ розбили бригадну розвідку та спопелили велику кількість техніки.
- Військові 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади показали, як атакували ворожі позиції під Бахмутом, де перебували підрозділи 72-ї окремої механізованої бригади Росії.