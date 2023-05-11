Втеча 72 бригади Росії з-під Бахмута: Білецький показав, що насправді сталося з окупантами

Нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин поскаржився на втечу солдатів 72 бригади окупаційної армії. Однак його бідкання виявилися напівправдою.

Втекти змогли не всі загарбники. Про це заявив командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, Андрій Білецький.

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Не всі окупанти з 72 бригади змогли втекти

Українські захисники взяли у полон солдатів 72 бригади армії Росії під Бахмутом. 10 травня Андрій Білецький оприлюднив відповідне відео.

На ньому можна побачити, як командир тактичної групи "Азов" розмовляє з п'ятьма окупантами. Росіяни розповідають, що в полоні поганого ставлення з боку захисників України вони не бачили.

Пригожин стверджує, що 72 бригада розбіглася. Як бачите, не вся,

– зазначив Білецький.

Дивіться відео з полоненими солдатами 72 бригади армії Росії

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Розгром 72-ї бригади армії Росії: коротко