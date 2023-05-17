Росіяни потрапили в пастку, яку створили для ЗСУ: які перспективи відкриває ситуація в Бахмуті
Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що росіяни намагаються посилити наступальні дії у Бахмуті після успішних контратак ЗСУ.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що окупанти продовжують штурмові дії в Бахмуті та мають незначний тактичний успіх. Однак всі ці атаки в переважній більшості відбиваються українськими силами.
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Окупанти можуть забути про свої плани
Росіяни продовжать наступати в місті, тому що їм ніхто не давав наказ відступати. Хоча декому й хотілося б це зробити. Про це свідчать випадки дезертирства чи бажання здатися в полон українським військовим.
Російські війська намагаються в Бахмуті зачепитись за руїни і там штурмувати. Також загарбники починають стягувати в Бахмут сили, знімаючи їх з інших напрямків,
– зазначив Мусієнко.
Так в місто прибули бійці так званої "народної міліції" невизнаної республіки "ЛНР", а також десантники російської армії.
Водночас для України доволі успішно складається ситуація на флангах. Відбувається зворотний процес. Раніше ворог намагався ці фланги змикати з Півночі і з Півдня, щоб замкнути коло, створити повноцінне оточення і заблокувати нашу логістику.
А зараз українські війська наступають і на північному фланзі, і на південному. Відповідно блокують можливості ворога. І тепер про плани оточення йому можна забути,
– підкреслив військовий експерт.
Олександр Мусієнко спрогнозував подальший розвиток подій в Бахмуті: дивіться відео
Перспективи для ЗСУ
Росія розглядала Бахмут кілька місяців тому, після того, як Україна деокупувала Херсон і правобережжя Херсонщини, як пастку для ЗСУ. Планувалось, що українська армія втягнеться у воронку боїв за місто, перекине туди всі резерви, і про контрнаступ ЗСУ можна буде забути.
"Водночас командувач Сухопутних військ генерал Сирський зазначив, що "вагнерівці прийшли в Бахмут, як в мишоловку". Це означає, що в місті склалась ситуація за принципом, "не рий іншому яму", – впевнений він.
Ворог розраховував заманити в пастку українські сили, але тепер Бахмут перетворюється в пастку для нього. І воронка боїв зараз починає діяти проти російських військ.
"Це відкриває для нас перспективи не тільки зрізати фланги в Бахмуті і десь навіть взяти в оперативне оточення угруповання ворога. Але й в момент наших контрнаступальних дій отримати перевагу на інших напрямках, поки ворог втягнутий в бої за Бахмут", – резюмував Олександр Мусієнко.
Ситуація в Бахмуті: важливо
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за кілька останніх днів українські сили звільнили майже 20 квадратних кілометрів поблизу Бахмута. Також на окремих ділянках фронту ЗСУ мають просування. В самому ж місті тривають запеклі бої, а загарбники дещо просунулись.
- За повідомленням британської розвідки, українські сили за останній час досягли тактичного успіху і стабілізували фланги в Бахмуті на свою користь. Водночас ЗСУ відсунули лінію фронту ворога на північний захід від міста.
- Також українські захисники завдали ворогу значних втрат за допомогою потужних безпілотників-камікадзе "Пегас" на Бахмутському напрямку. Внаслідок атаки дронів знищено дві установки для розмінування УР-83П, так званих "Змій Горинич", а також 1300 кілограмів тротилу окупантів.