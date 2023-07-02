ЗСУ біля Бахмута рухаються в 3 сторони: полковник запасу розповів про ситуацію на цьому напрямку

Українські захисники перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і вона впевнено зберігається.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що українські сили рухаються в районі Бахмута, щодня долаючи сотні метрів, – від посадки до посадки, від укріплення до укріплення росіян. В такому режимі "вигризання" лінії оборони вони видавлюють або ліквідують ворога.

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Військовий експерт наголосив, що на Бахмутському напрямку українські сили рухаються в 3 сторони.

Перший напрямок: північ

ЗСУ просуваються на північ від Бахмута у бік Красної Гори через Берхівку на перетин доріг з Бахмута на Сіверськ і з Дебальцевого на Слов'янськ.

Після того як наша артилерія візьме під свій контроль перетин цих доріг, у росіян виникне проблема з забезпеченням своїх військ на півночі – біля траси Бахмут – Сіверськ. Їм навіть доведеться перейти на правий берег ріки Бахмутки,

– відзначив полковник запасу ЗСУ.

В районі Соледара також на зустріч українським військам, які йдуть від Бахмута на Соледар, просуваються від Сіверська та Білогорівки також наші частини. Там проводяться оперативно-тактичні заходи для того, щоб вздовж цієї траси спробувати видавити росіян на правий берег ріка Бахмутки.

Другий напрямок: південь

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На півдні Бахмута українські сили рухаються у бік Кліщіївки. Там було зайнято декілька нових позицій за останні пару днів. Довкола Кліщіївки розташовано кілька панівних висот. Коли українські сили займуть їх, це надасть можливість на півдні контролювати Бахмут. А після виходу на Берхівку та Кліщіївку українські захисники зможуть тримати Бахмут в оперативному оточенні.

"А далі ЗСУ будуть видавлювати чи ліквідувати окупантів – залежить від того, як їм більше подобається. Якщо їм набридне втрачати по 2 – 3 роти на добу, вони відійдуть від Бахмута. І у такий спосіб можна буде звільнити принаймні лівобережний Бахмут", – наголосив Світан.

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Третій напрямок: на Горлівку

Також від Бахмута є рух з позитивною динамікою у бік Горлівки. Українські сили вже підійшли до Курдюмівки вздовж водовода, якій йде з Часова Яра на Горлівку. І подальший рух надасть можливість вийти на саму Горлівку.

"Постійна позитивна динаміка просування ЗСУ надає право стверджувати, що в районі Бахмута українські сили перехопили стратегічну ініціативу по наступальних діях", – наголосив Роман Світан.

Що відбувається на Бахмутському напрямку