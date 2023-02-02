Росіяни не полишили спроб взяти Бахмут, наша артилерія працює по них з висоток, – полковник ЗСУ
Окупанти намагаються взяти Бахмут, і за попередньою інформацією, нібито, вже пересуваються по місту. Зокрема, вони захопили "Завод шампанських вин", і далі рухаються у напрямку "М'ясокомбінату".
Окупанти, заходячи в Бахмут, доходять до певних рубежів, і опиняються на пристрелених ЗСУ майданчиках. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Працює артилерія
За його словами, після того, як ворог потрапляє на ці майданчики, починає працювати українська артилерія – з висоток з західного боку Бахмута та Соледара.
Бахмут та Соледар розташовані біля річки Бахмутки – Соледар зі східного боку, Бахмут – з західного. За ними є, так зване, підвищення – старий гірський хребет. Донецький кряж – це старі гори. І там підвищення до 100 метрів над театром військових дій,
– зазначив він.
Військовий експерт підкреслив, що українська артилерія з цього підвищення – у бік Часового Яру – як на долоні, бачить Бахмут та Соледар. І наша артилерія починає ворога звідти вибивати.
"Припустимо, прийшли окупанти на "Завод шампанських вин", відчули запах шампанського, а в цей час прилітає пакет нашої "гумдопомоги" 155-го калібру. І наступна партія росіян готується зайти на завод, щоб визначити, чи залишилось ще в бочках шампанське", – розповів Світан.
Річка Бахмутка – рубікон в Бахмуті
Він зауважив, що такий рух відбувається постійно.
Ворог не залишає спроб взяти Бахмут зокрема з фронту, а не тільки обходячи в районі Курдюмівки у бік Часового Яру через Кліщіївку,
– підкреслив він.
На його думку, річка Бахмутка – це один з рубіконів в Бахмуті. На її лівий берег ЗСУ не пускає росіян.
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Вагнерівців залишилось 2 тисячі
Під Бахмутом зазнає великих втрат також ПВК "Вагнер". Відомо, що там було страчені їхні штурмові загони.
Полковник ЗСУ пояснив, що кількість приватних військових компаній ніхто не контролює – навіть сама ця ПВК. Тим більш міноборони Росії, адже їхні втрати не потрапляють до зведень.
Ми беремо цифри втрат зі зведень, які самі росіяни і складають. Також ми маємо дані власної розвідки. І вагнерівці не завжди потрапляють до офіційних зведень. Якщо грубо мовити, то ми визначаємо їхню кількість по розміру гори з тіл,
– наголосив він.
За його словами, є приблизні дані – вони залишили під Бахмутом та Соледаром десятки тисяч людей, переважно зеків. А ще приблизно 2 тисячі війська у них залишилось. Частину вони зараз перекидають в район Запорізького фронту.
Решта залишилась в районі Бахмута, Кліщіївки, Соледара. Вони намагаються південніше Соледару форсувати річку Бахмутку і далі рухатись в бік Слов'янська,
– зазначив військовий експерт.
Також Роман Світан повідомив, що на цю ділянку фронту заходять лінійні російські частини. І як тільки певна кількість військ накопичиться в районі Бахмута, ПВК "Вагнер" та інші приватні компанії будуть передислоковані у бік Запорізького фронту.
Що відбувається поблизу Бахмута: важливе
- Російські загарбники намагаються оточити Бахмут. Однак, наші воїни героїчно дають відсіч ворогу. Зокрема, на підступах до Бахмута українські прикордонники перетворили укриття окупантів на братську могилу. Наші воїни вистежили укриття ворожої піхоти та вдарили по ньому з мінометів.
- Ворожа піхота під Бахмутом тривалий час намагається просуватися вперед. Керівник підрозділу військової розвідки TERRA Микола Волохов розповів, що в окупантів є хибна надія, що вони таки зможуть прорвати оборону в Бахмуті. Тому й постійно закидають вперед різних мобілізованих та зеків. Однак українські військові продовжують знищувати загарбників.
- Журналіст "Донбас.Реалії" Олександр Демченко повідомив, що у ситуації з Бахмутом тактика російських військ полягає в тому, аби відрізати шляхи сполучення міста з іншими населеними пунктами Донбасу. Він відзначає, що на виїзд з Бахмута залишилися ще дві траси. Одна з них веде до Сіверська, а друга – до Часового Яру та Костянтинівки. Судячи з того, що заявляють представники ПВК "Вагнер", вони йдуть з півдня, з Кліщіївки, в напрямку відрізання траси Бахмут – Часів Яр.