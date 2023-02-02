Росіяни не полишили спроб взяти Бахмут, наша артилерія працює по них з висоток, – полковник ЗСУ

Окупанти намагаються взяти Бахмут, і за попередньою інформацією, нібито, вже пересуваються по місту. Зокрема, вони захопили "Завод шампанських вин", і далі рухаються у напрямку "М'ясокомбінату".

Окупанти, заходячи в Бахмут, доходять до певних рубежів, і опиняються на пристрелених ЗСУ майданчиках. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Працює артилерія

За його словами, після того, як ворог потрапляє на ці майданчики, починає працювати українська артилерія – з висоток з західного боку Бахмута та Соледара.

Бахмут та Соледар розташовані біля річки Бахмутки – Соледар зі східного боку, Бахмут – з західного. За ними є, так зване, підвищення – старий гірський хребет. Донецький кряж – це старі гори. І там підвищення до 100 метрів над театром військових дій,

– зазначив він.

Військовий експерт підкреслив, що українська артилерія з цього підвищення – у бік Часового Яру – як на долоні, бачить Бахмут та Соледар. І наша артилерія починає ворога звідти вибивати.

"Припустимо, прийшли окупанти на "Завод шампанських вин", відчули запах шампанського, а в цей час прилітає пакет нашої "гумдопомоги" 155-го калібру. І наступна партія росіян готується зайти на завод, щоб визначити, чи залишилось ще в бочках шампанське", – розповів Світан.

Річка Бахмутка – рубікон в Бахмуті

Він зауважив, що такий рух відбувається постійно.

Ворог не залишає спроб взяти Бахмут зокрема з фронту, а не тільки обходячи в районі Курдюмівки у бік Часового Яру через Кліщіївку,

– підкреслив він.

На його думку, річка Бахмутка – це один з рубіконів в Бахмуті. На її лівий берег ЗСУ не пускає росіян.

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Вагнерівців залишилось 2 тисячі

Під Бахмутом зазнає великих втрат також ПВК "Вагнер". Відомо, що там було страчені їхні штурмові загони.

Полковник ЗСУ пояснив, що кількість приватних військових компаній ніхто не контролює – навіть сама ця ПВК. Тим більш міноборони Росії, адже їхні втрати не потрапляють до зведень.

Ми беремо цифри втрат зі зведень, які самі росіяни і складають. Також ми маємо дані власної розвідки. І вагнерівці не завжди потрапляють до офіційних зведень. Якщо грубо мовити, то ми визначаємо їхню кількість по розміру гори з тіл,

– наголосив він.

За його словами, є приблизні дані – вони залишили під Бахмутом та Соледаром десятки тисяч людей, переважно зеків. А ще приблизно 2 тисячі війська у них залишилось. Частину вони зараз перекидають в район Запорізького фронту.

Решта залишилась в районі Бахмута, Кліщіївки, Соледара. Вони намагаються південніше Соледару форсувати річку Бахмутку і далі рухатись в бік Слов'янська,

– зазначив військовий експерт.

Також Роман Світан повідомив, що на цю ділянку фронту заходять лінійні російські частини. І як тільки певна кількість військ накопичиться в районі Бахмута, ПВК "Вагнер" та інші приватні компанії будуть передислоковані у бік Запорізького фронту.

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