Біля Бахмута триває боротьба за рубіж оборони, українці стримують ворога, – полковник ЗСУ
Найгарячіша ділянка фронту біля Бахмута. Там триває боротьба за рубіж оборони, українці стримують ворога, що намагається наступати.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Росія відвела "вагнерівців" з-під Бахмута й замінила їх.
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Бахмут – непростий для наступу й оборони
Світан зазначив, що Бахмут – непростий як для російського наступу, так і для української оборони. Він розташований у низині, вздовж річки Бахмутка. Західніше Бахмута розташований Часів Яр. А це вже висота, з якої зручно обороняти Бахмут.
Однак і в росіян є така перевага, особливо з півдня, з боку Горлівки. Це так зване Горлівське підвищення. Воно йде від Горлівки на Курдюмівку далі на Часів Яр і йде туди на північ у бік Соледара. Тобто, на цьому підвищенні в районі Соледара ми нині й утримуємо цей район,
– зауважив військовий експерт.
Він додав, що росіяни наступають на Бахмут не з півночі, а з півдня, з висоти. Що з нашого боку, що з їхнього боку, Бахмут з висот, як на долоні. Щоправда, там ще не розбита промзона, висотки, які руйнують росіяни, також слугують непоганим рубежем оборони, там навіть танк можна заховати.
"Нині Бахмут є хорошим укріпрайоном. Саме через промзони і зруйновані будинки. Тому рух росіян зрозумілий, він реально небезпечний. Ми Бахмут підтримуємо, підкріплюємо висотами, як мінімум, з боку Часового Яру. Іде боротьба за це місто, але не за саме місто, як таке, а саме за рубіж оборони", – наголосив льотчик-інструктор.
Світан про те, що біля Бахмута триває боротьба за рубіж оборони, українці стримують ворога: дивіться відео
Критичної ситуації поки немає
За його словами, критичної ситуації біля Бахмута поки немає. З півночі росіяни не зможуть обійти місто. Крім того, вони ще навіть не вийшли до траси Костянтинівка – Бахмут, яка є важливою артерією постачання для нашого угруповання в Бахмуті.
Ще є декілька трас і на Слов'янськ, і прямо через сільські дороги на Дружківку, на Краматорськ. Поки нині нашому бахмутському угрупованню нічого не загрожує,
– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.
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