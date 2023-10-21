Сигнали тривог треба запускати дуже оперативно: скільки ракетоносіїв у Чорному морі

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають чотири російські кораблі. Серед них – підводний човен, який може нести до чотирьох ракет типу "Калібр".

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила 24 Каналу, у чому полягає небезпека запуску ракет з підводного судна.

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"Це означає, що сигнали повітряної тривоги треба реалізовувати дуже оперативно, тому що виявлення пусків з підводних човнів ускладнене для систем ППО", – зазначила Гуменюк.

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Корабельне угруповання ворога перебуває в районі, який їм здається безпечним – від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Але приклад "Оленегорського горняка" постійно нагадує, що там не так безпечно, як вони собі придумали.

Сам факт, що вони тримаються там і не виходять корабельним складом для патрулювання й перешкоджання цивільному судноплавству в районі гуманітарного коридору, дійсно впливає на розстановлення сил у Чорному морі,

– наголосила Гуменюк.

Щоб якось компенсувати свою неспроможність, росіяни використовують тактичну авіацію. Літаки можуть патрулювати ці напрямки, тримаючись на відстані, поки що недосяжній для наших систем ППО.

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