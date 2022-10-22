Окупанти можуть просуватись на певних ділянках: чи небезпечна для ЗСУ ситуація на Донбасі

В окупантів є певні просування на Донбасі, зокрема вони постійно намагаються наступати в бік Бахмута і вже спробували піти північніше Кремінної. Це інерційний рух, який вдався завдяки мобілізованим, але він не буде довготривалим.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше він розказав про те, чому сповільнився контрнаступ ЗСУ на Луганщині.

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Будь-який рух росіян небезпечний

Ступак зазначив, що будь-який рух росіян і навіть їхня статична позиція несуть небезпеку нашим військовим. Постійно відбуваються обстріли. Однак нині в них змінилось командування, а отже змінилась і тактика.

Суровікін керує усім цим військом на манір, десь у нього є успіхи, бо росіяни все ж уміють воювати, знають як воювати й роблять це. Та вони просуваються не так активно, як просувались наші військові. Мені здається це не те, що б останні потуги, а виключно за допомогою мобілізованих, яких накидали, яким дали легке озброєння, й за підтримки артилерії й танків вони мають можливість певний час на певну відстань просуватись,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

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Мобілізовані росіяни

Експерт Українського інституту майбутнього продовжив, що завдяки мобілізованим росіянам на Донбасі вдалось утримати свої позиції й трохи піти вперед. Казати, що вони ніяк не вплинули на ситуацію ми не можемо. Однак вирішальної ролі в їхній присутності немає.

"Так, є рух, але це за допомогою інерційної маси. Ми бачимо, що вони не підготовлені. Танки Т-62 60-х років, снаряди "зараз на зараз", що виробили, те й доставили на фронт", – наголосив Ступак.

Він додав: це означає, що запаси, які в них були майже вичерпались. Це вказує на проблеми в Росії з постачанням. Щоб їх розв'язати росіяни, зокрема, тягнуть техніку й боєприпаси з Білорусі. Хоча там цікава ситуація, що спочатку ешелони їдуть в один бік, згодом – у зворотний.

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