Нові методи тиску на окупованій Херсонщині: депутат облради пояснив, як діють росіяни

Росіяни продовжують тероризувати населення тимчасово окупованих територій Херсонської області. Ворог збільшив кількість блокпостів та військових, які проводять тотальні обшуки та перевірки місцевих.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, окупанти продовжують примусову паспортизацію жителів області.

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Росіяни посилили тиск на херсонців

Хлань зазначив, що на лівому березі Херсонщини Росія посилила тиск на місцевих. Ворог збільшив кількість блокпостів та військових. В окупованій частині області спостерігають росгвардійців та ФСБшників, які прибувають.

Зараз відбувається чергова хвиля тотальних обшуків і перевірок. Про це мені зараз повідомляють майже з усіх районів окупованої частини Херсонщини. Тривають обшуки, але коли росіян питають: "А чого ви приходили? Ви ж вже обшукували", то вони кажуть: "На це є причини",

– сказав він.

Депутат облради підкреслив, що часто обшуки проводять через доноси на місцевих. Жителів окупованої частини Херсонщини розпитують, чи мають родичів та знайомих у ЗСУ, чи знають людей із проукраїнською позицією та тих, які цікавляться новинами України.

Хлань про обшуки у Херсонській області: дивіться відео

Примусова паспортизація населення

Сергій Хлань повідомив, що в окупованих районах області триває примусова паспортизація місцевих. Без російського паспорта херсонці не можуть звертатись за медичною допомогою.

Майно людей, які не мають документів Росії, вважається незаконним. Навіть за пересування своїм транспортом загарбники накладають штраф, розповів депутат Херсонської облради.

"Окупанти заявляють, що незабаром будуть конфісковувати ті транспортні засоби, які перебувають на українській реєстрації. Також земельні ділянки, нерухомість. І навіть земельні паї, якщо нема російського паспорта, то вони не перереєстровані і підлягають націоналізації", – каже Хлань.

Що відомо про паспортизацію населення