Ставити дедлайни про деокупацію Півдня не варто, це нешвидка справа, – військовий експерт

Збройні Сили України поступово та методично тиснуть на окупантів на правому березі Херсонщини. Але не варто ставити дедлайни щодо звільнення території. Тут ніколи не вгадаєш.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, не варто щиро вірити у конкретні здогадки, коли ЗСУ звільнять Херсонщину. Під час війни всі прогнози можуть моментально змінюватися.

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Окрім цього, ЗСУ використовують раціональну тактику, щоб вибити окупантів з правого берега та не втратити багато власних бійців. Вони спонукають загарбників до відходу та поступово тиснуть й руйнують мости. Звільнення може зайняти певний час. Це не буде так швидко, як хотілось би.

Ми взяли їх в оперативний котел, знищили переправи і чекаємо, що вони зроблять "жест доброї волі" та відступатимуть. Думаю, що не можна тут ставити конкретний дедлайн, – зазначив Попович.

Чи правильно було оголошувати контрнаступ на Херсонщину

Денис Попович вважає, що не можна оголошувати інформацію про військові операції. Це реально впливає на ситуацію на полі бою. Одна у випадку з Херсоном це могла бути інформаційна спецоперація.

Україна оголосила про контрнаступ – окупанти стягнули туди війська. А з логістикою та ймовірним відступом в них тепер можуть бути проблеми.

Мені подобається версія, що це була інформація операція. Вона призвела до того, що вони сконцентрували війська на правому березі, а після цього ми "закрили дверцята", "закупорили" мости, і тепер ця величезна кількість військ сидить у своєрідному напівоточенні, – зазначив Попович.

Денис Попович про ситуацію на правому березі Херсонщини: дивіться відео

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